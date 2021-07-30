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الاتحاد السعودي لكرة القدم يعين بندر الحميداني رئيساً للجنة الانضباط والأخلاق

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بعد الموافقة على استقالة "العريني" قبل أيام

الاتحاد السعودي لكرة القدم يعين بندر الحميداني رئيساً للجنة الانضباط والأخلاق

أعاد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم تشكيل لجنة الانضباط والأخلاق برئاسة بندر بن عبدالهادي الحميداني، والدكتور عبدالعزيز بن محمد الفضلي نائباً، وعضوية كل من الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الرشود، وثامر بن عبدالله الحمود، والدكتور عبدالرحمن بن محمد المسند.

وكان مجلس إدارة الاتحاد السعودي وافق الأربعاء، على قبول الاعتذار عن استمرار رئيس اللجنة ماجد العريني، والاستقالة التي تقدم بها نائبه عبدالعزيز العريفي، والأعضاء طلال القحطاني، وفيصل الداوود، ومحمد الرشيد، مقدماً لهم الشكر الجزيل على ما قدموه من عمل خلال الفترة السابقة.

وأعاد الاتحاد السعودي تشكيل اللجنة، استناداً إلى الفقرة الرابعة من المادة الخامسة والثلاثين من النظام الأساسي للاتحاد السعودي، التي تنص على أنه من صلاحيات مجلس الإدارة تعيين رؤساء اللجان القضائية ونواب رؤسائها وأعضائها، وإعادة تشكيلها، وفقاً لمقتضيات المصلحة، على أن تتم المصادقة على إعادة التشكيل من أعضاء الجمعية العمومية وفقاً للفقرة 11 من المادة الثالثة والعشرين.

ويحمل الرئيس الجديد للجنة الانضباط والأخلاق بندر الحميداني، شهادة الماجستير في القانون الدولي الرياضي، ويملك العديد من الخبرات المحلية والدولية، إضافة لكونه محكماً معتمداً لدى محكمة التحكيم الرياضي في لوزان "CAS"، وعضواً في اللجنة القانونية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إلى جانب عدد من العضويات في القانون الرياضي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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