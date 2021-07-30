الإسماعيلي يحتفي بذكرى «دوري 90-91» ويستعرض أرقام «الماراثون» ضد الأهلي

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احتفى النادي الإسماعيلي بذكرى تتويج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بدرع الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 90-1991 بعد مباراة فاصلة مع النادي الأهلي انتهت بفوز الدراويش بهدفين نظيفين.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي قام محمد صديق «شحته» المدير الفنى للإسماعيلى، باستقطاب عدد من اللاعبين قبل بداية موسم 90-91 من أندية الدرجة الأولى والثانية من أجل بناء فريق قوى للدراويش بعد رحيل معظم نجومه للتواجد مع اللاعبين الكبار أصحاب الخبرات مثل فوزى جمال وخالد القماش وأحمد العجوز وسعفان الصغير.

وأكد شحته في ذات التوقيت أن هذا الفريق المغمور على رأسهم بشير عبدالصمد وأدهم السلحدار وحمزه الجمل وأيمن رجب وأحمد قناوى وعاطف عبدالعزيز وعصام عبدالعال، سيعد لمنافسة ناديى القمة على الألقاب خلال السنوات التالية ولم يكن هدفه دورى هذا الموسم.

ولكن الله عز وجل منحه مكافأة تعبه قبل بداية الموسم، للتنقيب عن اللاعبين المتميزين لاستكمال ما يتميز به الإسماعيلى عن باقى الأندية في مهمة «كشاف المواهب» وذلك بالفوز ببطولة الدورى العام للمرة الثانية في تاريخ الدراويش بعد غياب دام 24 عامًا.

وحقق الإسماعيلى هذه البطولة بعد ماراثون طويل مع الأهلى انتهى بلقاء فاصل على اللقب بهدفين نظيفين أحرزهما عاطف عبدالعزيز من ضربة جزاء وبشير عبدالصمد وذلك يوم 31 يوليو 91 على ملعب المحلة.

ورصد الموقع الرسمى لنادي الإسماعيلى مشوار الفريق وأهم ما تميز به خلال البطولة مع تزامن مرور 30 عامًا، وذلك على النحو التالى …

لعب الإسماعيلى 35 مباراة، فاز 20 تعادل 13 خسر 2، له 47 هدفًا عليه 8 أهداف نقاط 53.

ثالث أقوى خط هجوم، أقوى خط دفاع

أحرز الأهداف: محمد فكرى الصغير 13 هدف، بشير عبدالصمد 8 أهداف، أحمد العجوز 6 أهداف، عاطف عبدالعزيز 4 أهداف، ياسر عزت وحمزة الجمل 3 أهداف لكلا منهما، أيمن رجب ومحمد صلاح أبوجريشة وأدهم السلحدار هدفين لكلا منهم، وشمس حامد وأحمد قناوى وحماده مرزوق وعصام عبدالعال هدف لكلا منهم.

– مباريات الإسماعيلي ضد منافسه الأهلي

يوم 14 أكتوبر 90 انتهت صفر / 1 بالقاهرة

يوم 24 أبريل 91 انتهت 1 / 1 بالإسماعيلية

يوم 31 يوليو 91 انتهت 2 / صفر مباراة فاصلة بالمحلة ( عاطف عبدالعزيز من ضربة جزاء وبشير عبدالصمد )

– الإسماعيلي ضد الزمالك

يوم 25 ديسمبر 90 انتهت صفر / صفر بالقاهرة

يوم 6 يوليو 90 انتهت 1 / 1 بالإسماعيلية (أدهم السلحدار)

حقق الإسماعيلي 5 انتصارات متتالية في الأسابيع الأولى وهى أفضل إنطلاقة حتى الآن:

• يوم 24 أغسطس 90 فاز على بورفؤاد 4 / صفر بالإسماعيلية

• يوم 7 سبتمبر 90 فاز على الترسانة 1 / صفر بالقاهرة

• يوم 15 سبتمبر 90 فاز على الأوليمبى 3 / صفر بالإسماعيلية

• يوم 24 سبتمبر 90 فاز على السكة الحديد 1 / صفر بالقاهرة.

• يوم 30 سبتمبر 90 فاز على المنصورة 3 / صفر بالإسماعيلي.

الموسم الأكثر فوزًا في تاريخه بالتساوى مع موسم 2001 / 2002 وموسم 2006 / 2007 وموسم 2008 / 2009 برصيد 20 مباراة.

أقل هزيمة بالتساوى مع موسم 91 / 92 برصيد مباراتين.

أقل موسم دخل مرماه أهدافًا برصيد 8 أهداف.

أكثر موسم حافظًا على نظافة شباكه «كلين شيت» وكان الأكبر على مستوى الأندية لمدة 19 عامًا برصيد 27 مباراة قبل أن يخطفه الأهلى في موسم 2019 / 2020 بفارق مباراة واحدة.

استطاع سعفان الصغير أن يحافظ على نظافة شباكه في 17 مباراة ليكون الأكثر بين حراس الدراويش في الموسم الواحد.

هدف الإسماعيلى الـ 900 بمسابقة الدورى المصري الممتاز، أحرزه أحمد العجوز في مرمى المقاولون العرب.