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وزير الري: تكثيف التعاون بين والعراق في مجال ادارة الموارد المائية

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وزير الري: تكثيف التعاون بين مصر والعراق في مجال ادارة الموارد المائية وزير الري: تكثيف التعاون بين والعراق في مجال ادارة الموارد المائية

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قرر الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، تشكيل مجموعة عمل من الفنيين لزيارة العراق. تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال الموارد المائية خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٠ من خلال تشكيل لجنة توجيهية فنية مشتركة لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال الموارد المائية خلال شهر أكتوبر الماضي والتي وقعها وزير الري مع نظيره العراقي المهندس مهدي رشيد الحمداني على هامش مؤتمر بغداد الدولى الأول للمياه، والذى تم عقده يومي ١٣- ١٤ مارس ٢٠٢١.

وقال وزير الري في تصريحات صحفية الجمعة إن الوفد المصري يتوجه غدا للعراق لإجراء زيارات ميدانية واعداد برنامج عمل واضح يعكس مجالات التعاون بين البلدين وذلك في ضوء نتائج الاجتماع الأول للجنة التوجيهية الفنية المشتركة المصرية العراقية في مجال الموارد المائية والرى والذى عقد بتاريخ ٦ يونيو ٢٠٢١ لمناقشة فرص تعزيز التعاون المشترك في مجالات إدارة المياه بين البلدين الشقيقين

وأضاف «عبدالعاطى»، بأن زيارة الوفد الفني المصري سوف يقوم بزيارة للعراق اعتباراً من الغد ولمدة ٥ أيام لإجراء العديد من الزيارات الميدانية، للوصول إلى صياغة مشتركة لبرنامج عمل واضح بين الدولتين يعكس مجالات التعاون المنصوص عليها بمذكرة التفاهم الموقعة في اكتوبر ٢٠٢٠ موضحا ان البرنامج يتضمن تقنيات الري الحديث، إعادة الإستخدام، طرق المعالجة، القضاء على التصحر، مقاومة الحشائش المائية، هيدروليكا الانهار والشواطئ بما فيها نوعية المياه والرسوبيات، الاصلاح المؤسسي والتشريعي، وحماية الشواطئ ومشكلات النحر.

وأكد وزير الري على ضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية المحدودة، وبما يحقق أهداف الشعبين في التنمية، خاصة في ظل ما تواجهه والعراق والعديد من دول العالم من تحديات كبيرة مشتركة.

المصرى اليوم

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