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أصيب بجرح نافذ بالبطن .. ضبط شقيقين طعنا جارهما بسكين بسوهاج

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أصيب بجرح نافذ بالبطن .. ضبط شقيقين طعنا جارهما بسكين بسوهاج أصيب بجرح نافذ بالبطن .. ضبط شقيقين طعنا جارهما بسكين بسوهاج

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تمكنت مباحث قسم شرطة أول مدينة سوهاج، من ضبط شقيقين طعنا عامل بسكين في بطنه بدائرة القسم في مشاجرة بينهم بسبب خلافات الجيرة.

تلقى اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول مدينة سوهاج، بورود بلاغ من مستشفى سوهاج العام، بوصول محمد. أ. خ «45 سنة- عامل» ويقيم بدائرة القسم إلى المستشفي مصاباً بجرح طعني نافذ بالبطن، فانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، وبسؤال زوجته منال. أ. خ «42 سنة- ربة منزل» اتهمت كلاً من: محمد. ص «24 سنة- عامل»، وشقيقه حسن «29 سنة- عامل»، ويقيمان بذات الناحية، بالتعدي على زوجها بسلاح أبيض وإحداث إصابته، بسبب خلافات الجيرة، وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهمين وبحوزة الأول الأداة المستخدمة «سكين»، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة لذات السبب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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