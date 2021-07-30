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الاتحاد الأوروبي يغرّم «أمازون» 886 مليون دولار.. تعرف على السبب

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الاتحاد الأوروبي يغرّم «أمازون» 886 مليون دولار.. تعرف على السبب الاتحاد الأوروبي يغرّم «أمازون» 886 مليون دولار.. تعرف على السبب

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أعلنت شركة «أمازون» أن لجنة لوكسمبورج الوطنية لحماية البيانات غرمتها 886 مليون دولار على خلفية انتهاكات لحماية البيانات الشخصية.

وقالت «أمازون» في مذكرة تنظيمية إن «لجنة لوكسمبورج الوطنية لحماية البيانات أصدرت قرارا ضدها في وقت سابق من الشهر الجاري، وتوصلت إلى أن تعاملها مع البيانات الشخصية لا يتماشى مع قانون حماية البيانات العام في الاتحاد الأوروبي».

وأضافت «أمازون» أن القرار لا أساس له وستدافع عن نفسها بقوة.

وتتعرض «أمازون» للتدقيق من جانب الاتحاد الأوروبي، ففي نوفمبر الماضي وجه المنظمون اتهامات للشركة بـ«خيانة الثقة»، واتهموها باستغلال وصولوها إلى بيانات شركات تبيع منتجات على منصتها للحصول على ميزة غير عادلة في المنافسة.

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