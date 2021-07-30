بينهم مرافق سابق للغنوشي.. إحالة 4 أشخاص من حركة النهضة التونسية إلى القضاء

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أفادت وكالة الأنباء التونسية نقلاً عن مصدر مطلع بالمحكمة الابتدائية تونس 2، إحالة 4 أشخاص من حركة النهضة إلى قاضي التحقيق بالمحكمة، من بينهم عضو بمجلس الشورى للنهضة وشخص آخر ينتمي إلى طاقم التشريفات (البروتوكول) التابع لرئيس الحركة راشد الغنوشي.

وذكرت الوكالة التونسية، أن إحالة 4 من حركة النهضة لقاضي التحقيق تأتي لاتهامهم بمحاولة القيام بأعمال عنف، وأوضحت الوكالة أنه من بين المحالين للتحقيق من النهضة عضو مجلس شورى وأحد مرافقي الغنوشي سابقا، وذلك بتهمة «محاولة القيام بأعمال عنف أمام البرلمان عقب الإعلان عن قرارات رئيس الجمهورية، قيس سعيّد»، مساء الأحد 25 يوليو 2021.

وقال المصدر في تصريح للوكالة، الجمعة، إنه «تم الاحتفاظ بشخصين منذ يوم الثلاثاء الماضي، (الحارس الشخصي السابق للغنوشي وعضو مجلس الشورى)، ووقع استجوابهما من قبل فرقة مكافحة الإجرام بالحرس الوطني، في حين تم الاستماع إلى المتهمين الإثنين الآخرين (عضو طاقم التشريفات والشخص الرابع) بحالة تقديم، ثم وقع إحالتهم الأربعة، اليوم الجمعة، على المحكمة الابتدائية بتونس 2 ويجري الآن التحقيق معهم من قبل قاضي التحقيق».

كما أكد المصدر ذاته، أنّ فرقة مكافحة الإجرام، تلقت شكايات تفيد بمحاولة هذه العناصر الأربعة القيام بأعمال عنف عن طريق الاتصال بأشخاص من منطقة حي النور، (حي شعبي يتبع منطقة باردو، مقر مجلس نواب الشعب)، للتزود بعصي والقيام بأعمال عنف أمام البرلمان يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، أي 26 و27 يوليو 2021.

ويُذكر أن الرئيس قيس سغيّد كان قرر مساء الأحد 25 يوليو 2021، إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما،ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب، إلى جانب تولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعيّنه رئيس الجمهورية.