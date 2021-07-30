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تعليم الأفلاج: لن نسمح بدخول غير المحصّنين من للمنشآت

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تعليم الأفلاج: لن نسمح بدخول غير المحصّنين من فيروس كورونا للمنشآت تعليم الأفلاج: لن نسمح بدخول غير المحصّنين من للمنشآت
القرار يشمل الموظفين والمراجعين.. اعتبارًا من الأحد المقبل

تعليم الأفلاج: لن نسمح بدخول غير المحصّنين من فيروس كورونا للمنشآت

نوهت إدارة تعليم الأفلاج في تغريدة لها إلى أنه بداية من بعد غد الأحد، لا يمكن دخول الإدارة والمنشآت التعليمية بالمحافظة، سواء من الموظفين أو المراجعين غير المحصنين من .

وأكدت إدارة تعليم الأفلاج أنه حرصًا على سلامة الجميع، وتماشيًا مع التوجيهات الصادرة من وزارة الداخلية، سيكون التحصين شرطًا أساسيًّا لدخول أي منشأة تابعة لإدارة التعليم، مشددة على كافة الموظفين والمراجعين بضرورة إبراز تطبيق "توكلنا" للتأكد من حالة التحصين، على أن تكون الحالة في التطبيق إما "مُحصن أكمل جرعات لقاح كورونا"، أو "مُحصن جرعة أولى" أو "مُحصن متعاف"، مع ضرورة أخذ التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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