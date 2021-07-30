وزير الثقافة يبحث أوجه التعاون المشترك مع نظيرته الفرنسية

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شكرها على دعم بلادها للسعودية إبان رئاستها لقمة العشرين 2020

بحث الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة اليوم، مع نظيرته الفرنسية الدكتورة روزلين باشلو، أوجه التعاون المشترك بين المملكة والجمهورية الفرنسية في الشأن الثقافي، وذلك على هامش اجتماع وزراء الثقافة لدول مجموعة العشرين الذي تستضيفه جمهورية إيطاليا.

ووجه وزير الثقافة السعودي شكره لنظيرته الفرنسية على الدعم الذي قدمته فرنسا للمملكة إبان مدة رئاستها لجدول أعمال قمة العشرين في العام 2020.

حضر اللقاء نائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز، والمشرف العام على الشؤون الثقافية والعلاقات الدولية بوزارة الثقافة راكان الطوق.

