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وزير الثقافة يبحث أوجه التعاون المشترك مع نظيرته الفرنسية

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وزير الثقافة يبحث أوجه التعاون المشترك مع نظيرته الفرنسية وزير الثقافة يبحث أوجه التعاون المشترك مع نظيرته الفرنسية
شكرها على دعم بلادها للسعودية إبان رئاستها لقمة العشرين 2020

وزير الثقافة يبحث أوجه التعاون المشترك مع نظيرته الفرنسية

بحث الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة اليوم، مع نظيرته الفرنسية الدكتورة روزلين باشلو، أوجه التعاون المشترك بين المملكة والجمهورية الفرنسية في الشأن الثقافي، وذلك على هامش اجتماع وزراء الثقافة لدول مجموعة العشرين الذي تستضيفه جمهورية إيطاليا.

ووجه وزير الثقافة السعودي شكره لنظيرته الفرنسية على الدعم الذي قدمته فرنسا للمملكة إبان مدة رئاستها لجدول أعمال قمة العشرين في العام 2020.

حضر اللقاء نائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز، والمشرف العام على الشؤون الثقافية والعلاقات الدولية بوزارة الثقافة راكان الطوق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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