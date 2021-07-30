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الأهلي يستأنف تدربياته الاثنين استعدادًا لاستئناف الدوري المصري

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الأهلي يستأنف تدربياته الاثنين استعدادًا لاستئناف الدوري المصري الأهلي يستأنف تدربياته الاثنين استعدادًا لاستئناف الدوري المصري

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ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته عصر الاثنين المقبل 2-8-2021 على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري المصري الممتاز.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة بيتسو موسيماني قد منح لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة ٧٢ ساعة عقب انتهاء مباراة الفريق أمام أسوان أمس في الدوري المصري الممتاز.

وحرص موسيماني على منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة ثلاثة أيام مع توقف الدوري لالتقاط الأنفاس، وتجنب الإرهاق من ضغط المباريات الذي واجهه الأهلي الفترة الماضية.

وكان الأهلي قد فاز على أسوان 3-1 في المباراة التي أقيمت مساء الخميس على استاد بتروسبورت، والمؤجلة من الأسبوع الـ17 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ورفع الأهلي رصيده من النقاط إلى «58 نقطة»؛ جمعها من 26 جولة بعدما حقق الفوز في 17 مباراة على حساب فرق « المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي وأسوان».

وتعادل في 7 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي»، والخسارة أمام سموحة وغزل المحلة.

وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي قد أعرب عن سعادته بالفوز على أسوان مساء أمس الخميس بثلاثية مقابل هدف وحيد، في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة أسوان: «المباراة كانت فرصة لكي نقدم ردا داخل الملعب في تنفيذ الهجمات المرتدة بشكل مثالي ينتهي بتسجيل الأهداف، كما حدث في هدف والتر بواليا الثالث، وهو نفس الأمر الذي تعرضنا له في المباريات الأخيرة التي شهدت استقبال شباكنا أهدافًا من هجمات مرتدة».

وأضاف أن الهدف الثاني جاء في توقيت جيد، مما ساعد كثيرًا في حسم المباراة لصالح الأهلي

وأوضح: «حاولنا مضاعفة الأهداف لكن بحذر. ونجحنا في حصد النقاط الثلاث وسجلنا ثلاثة أهداف، وهذا أمر يجعلنا سعداء وراضين عن المباراة».

وتابع موسيماني: «بواليا سجل في الدقائق الأخيرة في المباراة مثلما فعل في المباراة السابقة أمام الإنتاج الحربي، وعليه أن يكتسب ثقة كبيرة من هذه الأهداف».

وقال: «منحت كهربا فرصة المشاركة في آخر ثلاث مباريات وهو اليوم في زيادة فنية وبدنية، وأحرز هدفًا بمساعدة الشحات».

وأضاف أن محمد شريف سجل اليوم هدفًا ولكنه مرهق، ولهذا يتمنى أن يحصل اللاعبون على الراحة المناسبة.

واختتم موسيماني تصريحاته بالإشارة إلى أن التغييرات التي قام بها خلال مباراة أسوان كان هدفها منح الفرصة لبعض اللاعبين مثل محمود وحيد وسعد سمير ومحمود متولي، لكي يعودوا تدريجيا وبشكل أفضل مع اكتساب المزيد من حساسية المباريات.

المصرى اليوم

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