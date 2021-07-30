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يستقبل مطار الأقصر الدولي، غدا السبت، أول رحلة جوية لشركة مصر للطيران قادمة من العاصمة الإسبانية مدريد، حيث اتفقت الشركة مع بعض وكلاء السياحة بإسبانيا لتسيير سلسلة من رحلات الطيران العارض من العاصمة مدريد إلى الأقصر خلال الفترة القادمة، تبدأ من غد السبت ثم رحلتين أسبوعياً يوم السبت من كل أسبوع اعتبارا من ٧ اعسطس المقبل.

يأتى هذا تماشياً مع خطة وزارة الطيران المدنى لزيادة معدلات التشغيل وفتح خطوط جديدة لجذب المزيد من العملاء، حيث أن الوزارة وشركاتها تنتهج خطة شاملة لتنشيط حركة السفر إلى مصر خلال الفترة القادمة، خاصة أن قطاع الطيران المدنى العالمى يشهد بوادر التعافى من أزمة جائحة كورونا بعد توفير اللقاحات وتخفيف بعض الدول القيود على السفر، كما أن المطارات المصرية تعد من اوائل المطارات التي طبقت جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الموصى بها عالميا الأمر الذي اسفر عن حصول ١١ مطار على شهادة الإعتماد الصحي للسفر الآمن من ضمنهم مطار الأقصر وهم مطار القاهرة الدولى وكل من مطار الغردقة وشرم وطابا ومرسى مطروح ومرسى علم وسوهاج واسيوط ومطارى اسوان وبرج العرب من مجلس المطارات الدولى ACI وساهم في تشجيع حركة السفر من والى المطارات المصرية .