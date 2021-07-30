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إصابة 5 أشخاص في انقلاب توك توك في قنا

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إصابة 5 أشخاص في انقلاب توك توك في قنا إصابة 5 أشخاص في انقلاب توك توك في قنا

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أصيب 5 أشخاص بينهم سيدتين وطفل الجمعة اثر انقلاب توك توك على كوبري قرية حجازة، مركز قوص، جنوب محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بوقوع حادث انقلاب توك توك على كوبري قرية حجازة في قوص، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص وهم محمد عبده علي 38 عامًا، وممدوح محمد حماده 33 عامًا، وطفله أحمد، 3 أعوام، وجمالات سيد عبدالمقصود، 53 عامًا، وفاطمة أحمد محمد، 32 عامًا.

فتم نقل المصابين إلى مستشفى قوص المركزي، وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المصرى اليوم

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