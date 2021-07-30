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موسكو: تشكيل حكومة برئاسة ميقاتي في لبنان يخدم مصالح هذا البلد الصديق لروسيا

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موسكو: تشكيل حكومة برئاسة ميقاتي في لبنان يخدم مصالح هذا البلد الصديق لروسيا موسكو: تشكيل حكومة برئاسة ميقاتي في لبنان يخدم مصالح هذا البلد الصديق لروسيا

جي بي سي نيوز :- علقت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، على قرار الرئيس اللبناني ميشال عون بتكليف رئيس الوزراء السابق ورجل الأعمال نجيب ميقاتي، تشكيل الجديدة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي إلى أن ميقاتي يواجه تحديا كبيرا نظرا لواقع بلاده، مضيفة: "مع ذلك فإننا نعول على أن يظهر في وقت قريب مجلس وزراء فعال يحظى بدعم أبرز القوى السياسية في الجمهورية اللبنانية".

وذكر البيان أن تشكيل الحكومة يخدم "المصالح القومية الحقيقية للبنان الذي تربطه مع علاقات الصداقة التقليدية"،مضيفا أن موسكو ترى في الأداء الفعال لمؤسسات السلطة "رهنا بضمان سيادة الدولة والسلامة الإقليمية للبلاد".

ودعت الخارجية الروسية ممثلي جميع الدوائر الاجتماعية والسياسية والطوائف في لبنان إلى "التحلي بالمسؤولية والاستعداد لحوار بناء وقبول حلول وسطية مع الأخذ بعين الاعتبار ما يواجه لبنان من التحديات الاجتماعية والاقتصادية".

المصدر: RT

جي بي سي نيوز

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