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سعد سمير يؤجل مناقشة عرضي والكويت لحسم مصيره مع الأهلي

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سعد سمير يؤجل مناقشة عرضي السعودية والكويت لحسم مصيره مع الأهلي سعد سمير يؤجل مناقشة عرضي والكويت لحسم مصيره مع الأهلي

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‎ارجأ سعد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مناقشة أي عروض خلال الفترة الحالية بعد تلقيه العديد من الاتصالات الهاتفية من بعض شركات التسويق.

‎وكشف مطلع داخل النادي الأهلي، أن سعد سمير تلقى عدة عروض من أندية في والكويت للانتقال إليها في الموسم المقبل.

‎وتابع المصدر، أن سعد سمير أكد أنه لم ييأس حتى الآن من المشاركة الجماعية واستبعاده من حسابات موسيماني، بسبب اعتماد الجنوب إفريقي على العناصر الأساسية بعد عودته من الإصابة بقطع في وتر أكيليس.

المصرى اليوم

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