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برلماني : من أكبر الدول في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر

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برلماني : مصر من أكبر الدول في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر برلماني : من أكبر الدول في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر

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قالت النائبة هند رشاد، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن حققت تقدما ملحوظا في مكافحة الهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر، مشيرة إلى انخفاض أعداد المهاجرين غير الشرعيين بنسب كبيرة مقارنة بالأعوام الماضية، الأمر الذي يوضح اهتمام الدولة بهذا الملف.

وقالت النائبة في بيان لها إن مصر حريصة على الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية، بخصوص هذا الملف، والعمل على وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر، وإحكام عمليات ضبط الحدود البرية والبحرية على حد السواء، مشيرة إلى أن مصر كانت سباقة في مكافحة جرائم الإتجار بالبشر، حيث إن مصر واحدة من أكبر الدول في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر.

ولفتت النائبة إلى أن مشاركة رئيس الوزراء في احتفال اللجنة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بمناسبة «اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر» في 30 يوليو من كل عام، يؤكد على انتهاء مصر من منظومة حماية متكاملة لضحايا جريمة الاتجار في البشر حيث شملت هذه المنظومة تقديم كافة خدمات المساعدة، والمأوى المؤقت، وبرامج إعادة التأهيل والإدماج دون تمييز، كما ساهمت في الملاحقة الجنائية الفعالة للجناة وفق نهج يراعي حقوق الضحايا ويحفظ هويتهم وبياناتهم الشخصية.

المصرى اليوم

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