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«الرياضة أسلوب حياة».. تواصل مشروع منشطى الرياضة بالأحياء السكنية بسوهاج

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«الرياضة أسلوب حياة».. تواصل مشروع منشطى الرياضة بالأحياء السكنية بسوهاج «الرياضة أسلوب حياة».. تواصل مشروع منشطى الرياضة بالأحياء السكنية بسوهاج

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أكد الدكتور محمد فريد شوقى وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج، على تواصل تنفيذ مشروع تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية بمدينة سوهاج ضمن مبادرة «الرياضة أسلوب حياة» والتي تنفذها وزارة الشباب والرياضة لتشجيع الأسر على ممارسة الرياضة.

وقال شوقى- في تصريح له اليوم- أنه يجري تنفيذ البرنامج يوم الجمعة من كل أسبوع بداية من الساعة الثامنة صباحًا، وذلك لنشر حب ممارسة الرياضة في الأحياء السكنية دون التقيد بسن معينة، وبشكل يحقق أكبر مشاركة وبث الصورة الحقيقية للرياضة بأن الرياضة للجميع، لافتا إلى أن البرنامج يتضمن تمرينات رياضية، ومشى، وجرى.

وأشار شوقى إلى أن الهدف من المشروع هو نشر ثقافة ممارسة الرياضة لجميع المراحل العمرية من رجال، وسيدات، وأطفال، وتشجيع الأسر على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، لما لها من أثر صحي.

المصرى اليوم

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