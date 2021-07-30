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تصاعد التوتر بين أذربيجان وأرمينيا .. وروسيا وألمانيا يعربان عن قلقهما ( تقرير)

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تصاعد التوتر بين أذربيجان وأرمينيا .. وروسيا وألمانيا يعربان عن قلقهما ( تقرير) تصاعد التوتر بين أذربيجان وأرمينيا .. وروسيا وألمانيا يعربان عن قلقهما ( تقرير)

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تصاعدت حدة التوتر بين أذربيجان وأرمينيا، حيث تبادلا اتهامات بخرق وقف إطلاق النار، فضلا عن اتهامات ثنائية بقصف الحدود.

وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأرمنية تصديها لمحاولة انتهاك أجواء البلاد من قبل أذربيجان، وقال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة سامفيل أساتريان، إن أذربيجان حاولت انتهاك الأجواء الأرمنية، وتم التصدي لتلك المحاولة.

ودعا رئيس الوزراء الأرميني بالوكالة، نيكولا باشينيان، إلى نشر حرس الحدود على حدود أرمينيا وأذربيجان، لمنع وقوع المزيد من المواجهات العسكرية بين الدولتين.

وفي المقابل نفت وزارة الدفاع في أذربيجان، إسقاط طائرات بدون طيار أذربيجانية، ووصفت ما يجري بالتضليل.

وقالت الوزارة، في بيان أن المعلومات التي نشرها الجانب الأرمني حول إسقاط مزعوم لطائرتين بدون طيار تابعتين للجيش الأذربيجاني فوق منطقة باساركيشار، عديمة الأساس ولا تتوافق مع الواقع.

أعربت الخارجية الروسية، عن قلقها تجاه الحوادث المسلحة الأخيرة على الحدود الأذربيجانية- الأرمنية، معلنة عن استعدادها لتقديم كل المساعدات اللازمة لتطبيع الوضع هناك، وفقا لما قاله نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية الكسندر بيكانتوف.

ودعا المسؤول الروسي كافة الأطراف إلى الامتناع عن أي أعمال قد تؤدي للمزيد من التدهور للوضع، وكذلك إلى حل جميع القضايا بالطرق السياسية والدبلوماسية.

وقال بيكانتوف، إن «روسيا مستعدة لمواصلة تقديم كل المساعدة الضرورية لتطبيع الوضع في منطقة الحدود الأذربيجانية- الأرمنية من خلال إجراءات خفض التصعيد، وإطلاق العمل المشترك في أقرب وقت بشأن ترسيم الحدود.

وقال مدير قسم أوروبا الشرقية والقوقاز وآسيا الوسطى في وزارة الخارجية الألمانية ماتياس لوتنبرغ، إن التصعيد العنيف المتجدد بين أرمينيا وأذربيجان مقلق للغاية، لذلك تدعو ألمانيا تدعو كلا الجانبين إلى إعادة العمل بوقف إطلاق النار وبذل كل ما في وسعهما لحماية الأرواح البشرية.

من جانبها أعلنت الخارجية الإيرانية، استعدادها للوساطة بين أذربيجان وأرمينيا، لإقرار السلام بينهما، جاء ذلك على لسان متحدثها سعيد خطيب زادة، الذي شدد على وجوب ضبط النفس من قبل الجانبين، وأهمية التسوية السلمية للصراعات الحدودية بين البلدين.

وكانت قد اندلعت اشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا في 27 سبتمبر الماضي وتوقفت الأعمال العدائية في 10 نوفمبر الماضي برعاية روسية، لكن لا تزال الاشتباكات يتم إثارتها بين الحين والأخر.

وكانت أرمينيا قد سيطرت على إقليم ناجورنو كاراباخ، منذ عام 1994 داخل الأراضى الأذربيجانية، لكن الحرب الأخيرة التي استمرت 44 يوما مكنت أذربيجان من استعادة غالبية الأراضى، لكن أبناء الإقليم يميلون ناحية أرمينيا.

المصرى اليوم

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