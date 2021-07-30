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«هواوي» تطلق أحدث هواتفها بدون خدمات الجيل الخامس

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«هواوي» تطلق أحدث هواتفها بدون خدمات الجيل الخامس «هواوي» تطلق أحدث هواتفها بدون خدمات الجيل الخامس

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أطلقت شركة هواوي، عملاق التكنولوجيا الصيني، أمس الخميس، هواتفها الذكية الجديدة دون دعم للإنترنت فائق السرعة الجيل الخامس.

وذكرت (سي. إن. بي. سي) الأمريكية أن الإطلاق الجديد بدون خدمات 5G علامة على الخسائر التي تلحقها العقوبات الأمريكية ونقص الرقائق العالمية بشركة التكنولوجيا الصينية.

وقال ريتشارد يو، من «هواوي»، إن إصدار هواتف بخدمات 5G «بعيد المنال» بسبب قيود التجارة الأمريكية.

ولا يدعم أي من الطرازين الجديدين شبكات الهاتف المحمول 5G، وبدلاً من ذلك يأتي الهاتفان مع شرائح 4G من كوالكوم Qualcomm، ما يُعد علامة على كيفية استمرار تأثير القيود التجارية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد على الشركة.

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