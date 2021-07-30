بالصور.. مهرجان بريدة للتمور ينطلق الأحد المقبل

★ ★ ★ ★ ★

بشراكة استراتيجية مع وزارة الثقافة

ينطلق، الأحد القادم، بمدينة التمور ببريدة "مهرجان بريدة للتمور"، بتنظيم من أمانة منطقة القصيم، وبإشراف إمارة المنطقة بشراكة استراتيجية مع وزارة الثقافة، ممثلةً بهيئة فنون الطهي، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والاجتماعية والخيرية التي تُعنى بالتمور ومشتقاتها، ويستمر 35 يوماً.

ويتضمّن المهرجان الذي سيشارك فيه أكثر من 4 آلاف شاب وفتاة، العديد من الفعاليات والبرامج المتنوعة التي تستهدف شرائح المجتمع، وسط تطبيق للتدابير الوقائية في جميع الأنشطة المتعلقة بالمهرجان.