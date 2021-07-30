أخبار عاجلة

«زي النهارده».. وفاة الرئيس الأوغندي عيدي أمين 16 أغسطس 2003 -
«زي النهارده».. وفاة ألفيس بريسلي «ملك الروك آند رول» 16 أغسطس 1977 -
«زي النهارده».. وفاة الفنانة علوية جميل 16 أغسطس 1994 -
«زي النهارده».. محاولة انقلاب الجنرال أوفقير على ملك المغرب 16 أغسطس 1972 -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
مشاهدة مباراة بيراميدز والجونة بث مباشر في الدوري المصري الممتاز 2021 -
سيرين عبد النور: قصة حب بين «نور» و«جبل» فى أحداث «الهيبة» -
تستقبله ساقية الصاوى اليوم.. «النفيخة» يشعلون المسرح بحفل يجمع الألحان التراثية والمعاصرة -
«تحديث الصناعة»: منح 234 منشأة صناعية علامة «بكل فخر صنع فى مصر» -
تحديد مناطق المركز التكنولوجى المتنقل لتقديم خدمات الشهر العقارى والتوثيق بالعلمين والساحل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

بعد «لايف المصرى اليوم».. حملة مكبرة لإخلاء طريق مدخل نفق قناة السويس من باعة المانجو

Print
بعد «لايف المصرى اليوم».. حملة مكبرة لإخلاء طريق مدخل نفق قناة السويس من باعة المانجو بعد «لايف المصرى اليوم».. حملة مكبرة لإخلاء طريق مدخل نفق قناة السويس من باعة المانجو

اشترك لتصلك أهم الأخبار

في أقل من 24 ساعة من بث مباشر «المصرى اليوم» حول سيارات باعة المانجو بمدخل كوبرى الفردان العلوى بطريق الإسماعيلية بورسعيد والتى تهدد بوقوع .

قام فريق من قوات الشرطة بتكليف من اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، بعمل حملة مكبرة ومصادرة السيارات وموازين المانجو.

وقال مصدر أمنى إنه سيتم عمل دوريات أمنية في منطقة الكوبرى تمنع تكرار الوقوف مرة أخرى مع إحالة أصحاب السيارات للنيابة العامة.

وكان مئات من سائقى السيارات قد استغاثوا بـ«المصرى اليوم» من انتشار سيارات باعة المانجو على مدخل مطلع كوبرى الفردان ومحور مدخل إنفاق قناة السويس بمنطقة عز الدين، وقامت «المصرى اليوم» بعمل بث مباشر «لايف» عن مشهد السيارات والتى تهدد بكارثة على الطريق حيث تقف السيارات في قلب الطريق قبل أن تتحرك الداخلية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عسير.. "النقل" تغلق تحويلة تَسببت في عدة حوادث ببحر أبو سكينة

عسير.. "النقل" تغلق تحويلة تَسببت في عدة حوادث ببحر أبو سكينة

عسير.. "النقل" تغلق تحويلة تَسببت في عدة حوادث ببحر أبو سكينة

عسير.. "النقل" تغلق تحويلة تَسببت في عدة حوادث ببحر أبو سكينة

إصابة 7 أشخاص في 3 حوادث سير بسوهاج

إصابة 7 أشخاص في 3 حوادث سير بسوهاج

تقدير أضرار حوادث السيارات بمكة.. بين الأمس واليوم

تقدير أضرار حوادث السيارات بمكة.. بين الأمس واليوم