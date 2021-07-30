بعد «لايف المصرى اليوم».. حملة مكبرة لإخلاء طريق مدخل نفق قناة السويس من باعة المانجو

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في أقل من 24 ساعة من بث مباشر «المصرى اليوم» حول سيارات باعة المانجو بمدخل كوبرى الفردان العلوى بطريق الإسماعيلية بورسعيد والتى تهدد بوقوع حوادث.

قام فريق من قوات الشرطة بتكليف من اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، بعمل حملة مكبرة ومصادرة السيارات وموازين المانجو.

وقال مصدر أمنى إنه سيتم عمل دوريات أمنية في منطقة الكوبرى تمنع تكرار الوقوف مرة أخرى مع إحالة أصحاب السيارات للنيابة العامة.

وكان مئات من سائقى السيارات قد استغاثوا بـ«المصرى اليوم» من انتشار سيارات باعة المانجو على مدخل مطلع كوبرى الفردان ومحور مدخل إنفاق قناة السويس بمنطقة عز الدين، وقامت «المصرى اليوم» بعمل بث مباشر «لايف» عن مشهد السيارات والتى تهدد بكارثة على الطريق حيث تقف السيارات في قلب الطريق قبل أن تتحرك الداخلية.