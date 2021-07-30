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اعترافات قاتل زوجته فى 15 مايو عقب ضبطه

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اعترافات قاتل زوجته فى 15 مايو عقب ضبطه اعترافات قاتل زوجته فى 15 مايو عقب ضبطه

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ألقت أجهزة الأمن فى القاهرة- بعد شهرين من البحث والتحرى- القبض على صاحب مصنع، تبين من التحريات أنه قتل زوجته بمنطقة 15 مايو، وفر هاربًا، وتوصل فريق البحث إلى مكان اختباء القاتل فى منطقة قريبة من مكان الجريمة، وتوجه به الفريق البحثى إلى قسم الشرطة.

وبمناقشة المتهم، اعترف تفصيليًا بجريمته، وأنه قام بخنق زوجته بـ«إيشارب» كانت ترتديه وقت الحادث حتى الموت.

وقال القاتل : «كنت أجلس داخل شقتى، ودارت بينى وبين زوجتى (ف. أ)، 53 عامًا، مشاجرة، وهو ما دفعنى إلى إنهاء حياتها باستخدام غطاء الرأس (الإيشارب)، ولفظت أنفاسها الأخيرة»، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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