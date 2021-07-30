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يقدم الاعلامي المصري أحمد فؤاد الاستديو التحليلي مباريات المنتخب المصري لكرة القدم ببطولة دورة الالعاب الاوليمبية بطوكيو على شاشة قنوات بن سبورت، حيث يخوض المنتخب المصري الاوليمبي غدا السبت في الواحدة ظهرا المباراة الهامة والمرتقبة امام منتخب البرازيل على قناة bein 7 القناه المشفرة على النايل سات

ويبدأ الاستديو التحليلي في الثانية عشر والنصف ظهرا من تقديم أحمد فؤاد ونجوم التحليل الرياضي هيثم فاروق، ونجم منتخب قطر ابراهيم خلفانا، لمباراة من تعليق المعلق التونسي الشهير رؤوف بن خليف

ويترقب الملايين المواجه الصعبة للفراعنة امام السامبا «البرازيل» في دور الثمانية ببطولة كرة القدم بدورة الالعاب الاوليمبية طوكيو ٢٠٢٠