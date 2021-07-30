أخبار عاجلة

«زي النهارده».. وفاة الرئيس الأوغندي عيدي أمين 16 أغسطس 2003 -
«زي النهارده».. وفاة ألفيس بريسلي «ملك الروك آند رول» 16 أغسطس 1977 -
«زي النهارده».. وفاة الفنانة علوية جميل 16 أغسطس 1994 -
«زي النهارده».. محاولة انقلاب الجنرال أوفقير على ملك المغرب 16 أغسطس 1972 -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
مشاهدة مباراة بيراميدز والجونة بث مباشر في الدوري المصري الممتاز 2021 -
سيرين عبد النور: قصة حب بين «نور» و«جبل» فى أحداث «الهيبة» -
تستقبله ساقية الصاوى اليوم.. «النفيخة» يشعلون المسرح بحفل يجمع الألحان التراثية والمعاصرة -
«تحديث الصناعة»: منح 234 منشأة صناعية علامة «بكل فخر صنع فى مصر» -
تحديد مناطق المركز التكنولوجى المتنقل لتقديم خدمات الشهر العقارى والتوثيق بالعلمين والساحل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

تعرف علي القنوات المفتوحة  لمباراة والبرازيل بدورة الألعاب الإولمبية

Print
تعرف علي القنوات المفتوحة  لمباراة مصر والبرازيل بدورة الألعاب الإولمبية تعرف علي القنوات المفتوحة  لمباراة والبرازيل بدورة الألعاب الإولمبية

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يقدم الاعلامي المصري أحمد فؤاد الاستديو التحليلي مباريات المصري لكرة القدم ببطولة دورة الالعاب الاوليمبية بطوكيو على شاشة قنوات بن سبورت، حيث يخوض المنتخب المصري الاوليمبي غدا السبت في الواحدة ظهرا المباراة الهامة والمرتقبة امام منتخب البرازيل على قناة bein 7 القناه المشفرة على النايل سات

ويبدأ الاستديو التحليلي في الثانية عشر والنصف ظهرا من تقديم أحمد فؤاد ونجوم التحليل الرياضي هيثم فاروق، ونجم منتخب قطر ابراهيم خلفانا، لمباراة من تعليق المعلق التونسي الشهير رؤوف بن خليف

ويترقب الملايين المواجه الصعبة للفراعنة امام السامبا «البرازيل» في دور الثمانية ببطولة كرة القدم بدورة الالعاب الاوليمبية طوكيو ٢٠٢٠

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مشاهدة مباراة بيراميدز والجونة بث مباشر في الدوري المصري الممتاز 2021

مشاهدة مباراة بيراميدز والجونة بث مباشر في الدوري المصري الممتاز 2021

«تحديث الصناعة»: منح 234 منشأة صناعية علامة «بكل فخر صنع فى مصر»

«تحديث الصناعة»: منح 234 منشأة صناعية علامة «بكل فخر صنع فى مصر»

مشاهدة مباراة المصري البورسعيدي وسموحة اليوم بث مباشر في الدوري 2021

مشاهدة مباراة المصري البورسعيدي وسموحة اليوم بث مباشر في الدوري 2021

الزمالك يتفوق على الأهلي دفاعيا قبل انتهاء الدوري المصري الممتاز 2021

الزمالك يتفوق على الأهلي دفاعيا قبل انتهاء الدوري المصري الممتاز 2021