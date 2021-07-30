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ماتيو لوفاتو .. هل عثر أتالانتا على بديل روميرو؟

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ماتيو لوفاتو .. هل عثر أتالانتا على بديل روميرو؟ ماتيو لوفاتو .. هل عثر أتالانتا على بديل روميرو؟

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من المقرر أن ينضم المدافع الإيطالي ماتيو لوفاتو إلى أتالانتا مقابل 11 مليون يورو من هيلاس فيرونا ويمكن أن يحل محل كريستيانو روميرو إذا انضم الأرجنتيني إلى توتنهام.

وفقًا لخبير سوق الإنتقالات الإيطالية، فابريزيو رومانو، توصل أتالانتا وفيرونا إلى اتفاق بشأن انتقال لوفاتو بشكل دائم مقابل 11 مليون يورو.

كان لوفاتو مرتبطًا بالعديد من أندية الدوري الإيطالي، بما في ذلك ميلان وإنتر، لكن أتالانتا توصل إلى اتفاق مع فيرونا.

لوفاتو (21 عامًا) شارك لأول مرة في السيريا أي مع فيرونا في موسم 2019/2020 ، لكنه لعب أول موسم كامل له في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، حيث شارك في 24 مباراة تحت قيادة المدرب إيفان يوريتش.

قد يعني انتقاله إلى أتالانتا أن النادي يفكر في بيع كريستيان روميرو إلى توتنهام.

المحادثات بين الناديين مستمرة منذ أيام، لكن الناديين لم يتوصلا إلى اتفاق بعد.

ووفقًا لرومانو، فإن برشلونة ليس في السباق، على الرغم من وجود تقارير عن اهتمام الكاتالونيين بالتعاقد مع المدافع الأرجنتيني على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

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