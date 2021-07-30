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صالح جمعة يُجري عملية في «وتر أكيليس»

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صالح جمعة يُجري عملية في «وتر أكيليس» صالح جمعة يُجري عملية في «وتر أكيليس»

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أجرى صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، جراحة وتر «أكيليس»، صباح اليوم الجمعة، تحت إشراف دكتور فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبي بالفريق.

وحرص معتز البطاوي، المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا، على زيارة «جمعة»، عقب إجرائه الجراحة للاطمئنان عليه ومساندته ودعمه معنويًا والشد من أزره بعد جراحة «أكيليس».

في الإطار نفسه، أجرى المهندس طارق أبوالعينين، نائب رئيس النادي، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، اتصالًا هاتفيًا مع «جمعة» من أجل الاطمئنان عليه وتحفيزه على العودة بشكل قوي مع الفريق بعد فترة التأهيل.

يُذكر أن «جمعة» تعرض للإصابة بقطع في وتر «أكيليس»، خلال مباراة طلائع الجيش الودية، ما سيغيب على أثره عن الملاعب لمدة لا تقل عن 8 أشهر.

المصرى اليوم

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