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شاكا و روما .. أرسنال مضطر لحماية لاعبيه

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شاكا و روما .. أرسنال مضطر لحماية لاعبيه شاكا و روما .. أرسنال مضطر لحماية لاعبيه

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نشرت صحيفة ذا أثلتيك أن أرسنال يستعد لمنح جرانيت شاكا عقدًا جديدًا هذا الصيف والذي من شأنه أن يمدد وقت قائد السويسري في النادي إلى ما بعد السنوات الخمس المشحونة التي قضاها مع الجانرز.

أرتفعت أسهم شاكا بشكل ممتاز من خلال الأداء الذي قدمه في يورو 2020. بينما كان أرسنال يفكر في البيع، لكن ذلك لم يقابله عرض مقنع، حيث يسعى الجانرز في حال بيع النجم السويسري إلى انتداب لاعب يعوض مكانه، وهو ما يعني أن الجانرز لا يستطيعوا التخلي عن اللاعب بتقييم مادي ضعيف.

يتبقى في عقد شاكا الحالي عامين على نهايته، لذلك سيكون عرض التجديد خطوة من النادي لحماية اصوله، حيث لا يريد الجانرز الرضوخ لفكرة رحيل اللاعب بسعر أقل من المطلوب في صيف 2022، عندما يصبح متبقي في عقده الحالي عام واحد فقط.

تحرك أرسنال بقوة هذا الصيف لتدعيم وسط الملعب، لكن الفريق لم ينتدب سوى اللاعب البلجيكي الشاب، ألبرت سامبي لوكونجا، مع فشل الجانرز حتى الأن في محاولاتهم لإنتداب مانويل لوكاتيلي (من ساسولو) وروبن نيفيز (من ولفرهامبتون).

سعى روما لضم جرانيت شاكا هذا الصيف، وقدم اكثر من عرض ومحاولة لإنتداب لاعب الوسط السويسري الذي رحب بهذه الفكرة مع الإنتقال إلى إيطاليا والعمل تحت قيادة واحد من أشهر المدربين في عالم كرة القدم، وهو البرتغالي جوزيه مورينيو، لكن النادي الإيطالي لم يتمكن حتى اللحظة من اقناع أرسنال بعرض يجبر الجانرز على التخلي عن لاعبهم.
عاد شاكا بالفعل إلى مقر تدريبات أرسنال بعد انتهاء إجازته. كما تبدو الأمور، فقد عاد إلى التدريبات، مع التركيز على بداية الموسم الجديد. في حين أن عقله قد يكون مشغولًا بسبب التكهنات حول الانتقال إلى روما، إلا أنه عاد مباشرة إلى الحياة في آرسنال، وعلى استعداد لمساعدة الفريق وعلى وجه الخصوص لمساعدة الوافدين الجدد على الاستقرار.
شاكا يعتبر من ابرز الشخصيات القيادية في فريق أرسنال ويعتبر مقدر بشكل كبير من زملائه في الفريق والمدرب ميكيل أرتيتا.

يعاني أرسنال من أجل تحقيق دخل من خلال بيع اللاعبين الزائدين عن الحاجة. لذلك لا توجد حكمة من اجبار النادي على صرف ما بين 30-40 مليون باوند لشراء بديل لشاكا.

المصرى اليوم

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