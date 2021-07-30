أخبار عاجلة

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
مشاهدة مباراة بيراميدز والجونة بث مباشر في الدوري المصري الممتاز 2021 -
سيرين عبد النور: قصة حب بين «نور» و«جبل» فى أحداث «الهيبة» -
تستقبله ساقية الصاوى اليوم.. «النفيخة» يشعلون المسرح بحفل يجمع الألحان التراثية والمعاصرة -
«تحديث الصناعة»: منح 234 منشأة صناعية علامة «بكل فخر صنع فى مصر» -
تحديد مناطق المركز التكنولوجى المتنقل لتقديم خدمات الشهر العقارى والتوثيق بالعلمين والساحل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

4 % تراجع في اسهم امازون بعد اعلان نتائج الربع الثاني

Print
4 % تراجع في اسهم امازون بعد اعلان نتائج الربع الثاني 4 % تراجع في اسهم امازون بعد اعلان نتائج الربع الثاني

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

تراجعت أسهم أمازون بما يصل إلى 4% في تداولات ما بعد الإغلاق بعد أن أعلنت الشركة عن نتائج متباينة للربع الثاني.

حيث وصلت الأرباح إلى 15.12 دولارًا مقابل 12.30 دولارًا للسهم، وفقًا للمحللين الذين شملهم استطلاع رفينيتيف.

بينما بلغت الإيرادات 113.08 مليار دولار مقابل 115.2 مليار دولار متوقعة.

من ناحية أخرى، أعلنت أمازون عن ثاني أكبر عملية استحواذ في تاريخها خلال الربع الثاني.

وفي مايو، قالت أمازون إنها ستستحوذ على MGM Studios مقابل 8.45 مليار دولار، مما يتيح لها الوصول إلى منصة الأفلام والعروض التلفزيونية في استوديو هوليوود ، بما في ذلك كتالوج جيمس بوند.

من المتوقع أن يكون للركيزة الأخرى لأعمال أمازون ، وهي خدمات ويب أمازون، ربعًا قويًا آخر. من المتوقع أن تسجل AWS إيرادات بقيمة 14.2 مليار دولار لهذه الفترة، وفقًا لـ StreetAccount.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
اليوم.. إعادة محاكمة متهم بخلية بولاق الدكرور الإرهابية

اليوم.. إعادة محاكمة متهم بخلية بولاق الدكرور الإرهابية

«زي النهارده».. وفاة الرئيس الأوغندي عيدي أمين 16 أغسطس 2003

«زي النهارده».. وفاة الرئيس الأوغندي عيدي أمين 16 أغسطس 2003

«زي النهارده».. وفاة ألفيس بريسلي «ملك الروك آند رول» 16 أغسطس 1977

«زي النهارده».. وفاة ألفيس بريسلي «ملك الروك آند رول» 16 أغسطس 1977

«زي النهارده».. وفاة الفنانة علوية جميل 16 أغسطس 1994

«زي النهارده».. وفاة الفنانة علوية جميل 16 أغسطس 1994