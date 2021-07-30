4 % تراجع في اسهم امازون بعد اعلان نتائج الربع الثاني

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

تراجعت أسهم أمازون بما يصل إلى 4% في تداولات ما بعد الإغلاق بعد أن أعلنت الشركة عن نتائج متباينة للربع الثاني.

حيث وصلت الأرباح إلى 15.12 دولارًا مقابل 12.30 دولارًا للسهم، وفقًا للمحللين الذين شملهم استطلاع رفينيتيف.

بينما بلغت الإيرادات 113.08 مليار دولار مقابل 115.2 مليار دولار متوقعة.

من ناحية أخرى، أعلنت أمازون عن ثاني أكبر عملية استحواذ في تاريخها خلال الربع الثاني.

وفي مايو، قالت أمازون إنها ستستحوذ على MGM Studios مقابل 8.45 مليار دولار، مما يتيح لها الوصول إلى منصة الأفلام والعروض التلفزيونية في استوديو هوليوود ، بما في ذلك كتالوج جيمس بوند.

من المتوقع أن يكون للركيزة الأخرى لأعمال أمازون ، وهي خدمات ويب أمازون، ربعًا قويًا آخر. من المتوقع أن تسجل AWS إيرادات بقيمة 14.2 مليار دولار لهذه الفترة، وفقًا لـ StreetAccount.