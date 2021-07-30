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نوال الزغبي عن أحمد حسن راؤول: «حالة.. وتوأمي الفني» ()

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نوال الزغبي عن أحمد حسن راؤول: «حالة.. وتوأمي الفني» (فيديو) نوال الزغبي عن أحمد حسن راؤول: «حالة.. وتوأمي الفني» ()

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تحدثت الفنانة نوال الزغبي عن التعاون مع الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول في «ارقص» التي طُرحت مؤخرًا، لتستهل بها ألبومها الجديد «عكس الطبيعة» الذي يتكون من 4 أغان.

وتابعت الفنانة نوال الزغبي خلال مداخلتها مع الإعلامي أحمد يونس عبر برنامجه «صباحك ومطرحك» المُذاع عبر راديو «إنرجي»، إن الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول يعرف ما يطلبه السوق، ولديه قدرة على فهم الفنان الذي يتعامل معه.

ووصفت الزغبي راؤول بأنه «حالة»، ومؤلف مختلف، مضيفة: «أحمد أنا أحس إنه توأمي فنيًا وعنده قدرة يعرف ماذا يحتاج أو ماذا يفكر فيه الفنان من ناحية ذوقه الغنائي».

يذكر أن نوال الزغبي طرحت أغنيتها «ارقص» عبر قناتها بموقع يوتيوب وحصدت عددا كبيرا من المشاهدات وصلت إلى 3.7 مليون مشاهدة، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان وتوزيع ألفريد الأسعد.

المصرى اليوم

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