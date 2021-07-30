خبير : التجارة الالكترونية 2% من حجم التجارة التقليدية.. وكورونا تزيد الاعتماد عليها

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قال احمد جابر خبير بقطاع التجارة الالكترونية ان حجم التجارة الالكترونية لا يزيد عن نحو 2 % من اجمالي التجارة التقليدية، موضحا ان مصر سوق واعد ولديه فرص كبيرة لنمو التجارة الالكترونية خاصة في ظل ازمة كورونا واتجاه العديد من المستهلكين إلى الاعتماد على التسوق الالكتروني بدلا من النزول التقليدي إلى الاسواق لتلبية احتياجاتهم من مختلف المجالات .

واوضح جابر ان عملية التوصيل من اكبر المعوقات التي تواجه نمو التجارة الالكترونية لهذا جاء التوسع في اطلاق المنصات الالكترونية المتخصصة في التوصيل كاحد الحلول الداعمة لنمو التجارة الالكترونية حاليا .

واشار إلى ان متوسط ميزانية الشراء للمنتجات تصل لنحو 400 جنيها في الطلب الواحد في مصر حاليا فيما تتراوح تكاليف التوصيل ما بين 30 إلى 50 جنيها تبعا للطلب والمسافة .

وشدد على اهمية التوسع في خدمات الدفع الالكتروني خاصة انها احد عوامل زيادة معدل التجارة الالكترونية موضحا انه مازال المتسهلك في مصر يفضل الية السداد النقدي مقابل مشترياته، بينما التوسع في انظمة الدفع الالكتروني المختلفة تسهم في سرعة نمو قطاع المبيعات الالكترونية .

ودعا جابر البنك المركزي إلى ضرورة تشجيع المستهلك على الاعتماد على اليات الدفع الالكتروني .

من جانبه قال عمر يغمورالمدير التنفيذي للعمليات ببوسطة ان هناك نمو متزايد في معدلات نمو التجارة الالكترونية بصورة اكبر من التجارة التقليدية في ظل استمرار وباء كورونا، مشيرا إلى ان هناك فرص للتوسع في عمليات الاستثمار في خدمات التوصيل في دول العالم العربي منها السعودية والامارات خاصة ان هذه الاسواق تحتاج إلى هذه الخدمة في ظل تزايد الاعتماد على التجارة الالكترونية .

اشار محمد عزت الشريك المؤسس إلى ان اجمالى عدد الجولات التمويلية التي اجرتها بوسطة منذ بداية عملها في مصر بلغت نحو 3 جولات تمويلية الاولي كانت بقيمة نصف مليون دولار وتمت من قبل مستثمرين اجانب ومصريين في حين جاءت الجولة التمويلية الثانية مع عدة جهات ابرزها شركة دي بي دي DBD التابعة لهيئة البريد الفرنسية واخيرا جولة تمويلية بالشراكة مع عدة مستثمرين من المنطقة العربية والولايات المتحدة الامريكية ابرزهم سيلكون باديا Silicon Badia .