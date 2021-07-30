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: تصادم قطار بصدادت خرسانية ووقوع إصابات

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حريق لبنان يمتد إلى سورية

تكافح السلطات اللبنانية، لليوم الثالث على التوالي، لإخماد حرائق ضخمة قضت على مساحات واسعة من أشجار الصنوبر في شمال البلاد، فيما...

3c5e3f818a.jpgأبهـا: الوطن
d6d3ba2606.jpg20 ذو الحجة 1442 هـ

تونس: التحقيق مع نواب ورئيس هيئة مكافحة الفساد الأسبق

أعلنت محكمة الاستئناف في تونس، الموافقة على فتح تحقيق في شكوى مقدمة ضد رئيس هيئة مكافحة الفساد الأسبق، شوقي الطبيب، تتعلق بتهم...

icon-byline.pngتونس: الوكالات
icon-clock.png19 ذو الحجة 1442 هـ

خلافات في صعدة بسبب تجنيد حافش

اعترض قيادي حوثي من محافظة صعدة، على التحاق ابن شقيقه بجبهات الحوثيين القتالية، واعتبر ذلك ذهابا إلى الجحيم، رافضا بقاءه ضمن أشخاص...

icon-byline.pngأبها: سلمان عسكر
icon-clock.png19 ذو الحجة 1442 هـ

رئيس تونس يعفي مدير التلفزة الوطنية

أصدر رئيس تونس قيس سعيّد، اليوم الأربعاء، أمرا رئاسيا يقضي بإعفاء محمّد لسعد الداهش، من مهامه مديرا عاما للتلفزة الوطنية وتكليف...

icon-byline.pngتونس : الوكالات
icon-clock.png19 ذو الحجة 1442 هـ

الوطن السعودية

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