مصر: تصادم قطار بصدادت خرسانية ووقوع إصابات
تكافح السلطات اللبنانية، لليوم الثالث على التوالي، لإخماد حرائق ضخمة قضت على مساحات واسعة من أشجار الصنوبر في شمال البلاد، فيما...
أبهـا: الوطن
20 ذو الحجة 1442 هـ
أعلنت محكمة الاستئناف في تونس، الموافقة على فتح تحقيق في شكوى مقدمة ضد رئيس هيئة مكافحة الفساد الأسبق، شوقي الطبيب، تتعلق بتهم...
تونس: الوكالات
19 ذو الحجة 1442 هـ
اعترض قيادي حوثي من محافظة صعدة، على التحاق ابن شقيقه بجبهات الحوثيين القتالية، واعتبر ذلك ذهابا إلى الجحيم، رافضا بقاءه ضمن أشخاص...
أبها: سلمان عسكر
19 ذو الحجة 1442 هـ
أصدر رئيس تونس قيس سعيّد، اليوم الأربعاء، أمرا رئاسيا يقضي بإعفاء محمّد لسعد الداهش، من مهامه مديرا عاما للتلفزة الوطنية وتكليف...
تونس : الوكالات
19 ذو الحجة 1442 هـ