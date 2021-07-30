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وزير الأوقاف يشهد توقيع بروتوكول لإنشاء مشروع الموقف الحضاري بالمنصورة (صور)

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شهد الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، اليوم ،الجمعة، توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الأوقاف المصرية ومحافظة الدقهلية بديوان عام محافظة الدقهلية بحضور الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، والمهندس علاء عبدالعزيز، مدير عام هيئة الأوقاف المصرية، لإنشاء مشروع الموقف الحضاري بمدينة المنصورة، وتطوير وتنظيم مواقف سيارات الأجرة والنقل الجماعي، بما يتواكب مع اتجاه الدولة المصرية لتسهيل وتيسير حياة المواطنين وتحسين الخدمة المقدمة لهم.

وخلال توقيع البروتوكول أكد وزير الأوقاف، أن هذا المشروع من أفضل المشروعات الخدمية للمحافظة، ويحقق العديد من الخدمات المجتمعية والتنموية لأبناء محافظة الدقهلية.

فيما أكد محافظ الدقهلية أن محافظة الدقهلية تسعد دائما بزيارة وزير الأوقاف، وأن ما تقوم به وزارة الأوقاف بقيادته من خدمات للمجتمع في شتى المجالات عمل غير مسبوق.

يأتي إنشاء هذا الموقف على مساحة ٤٢ ألف متر نصفها مخصص موقفا للسيارات وتديره المحافظة بمعرفتها مقابل حق انتفاع لهيئة الأوقاف والنصف الثاني للخدمات ويدار بمعرفة هيئة الأوقاف .

وزير الأوقاف يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الأوقاف ومحافظة الدقهلية لإنشاء مشروع الموقف الحضاري بالمنصورة
وزير الأوقاف يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الأوقاف ومحافظة الدقهلية لإنشاء مشروع الموقف الحضاري بالمنصورة
وزير الأوقاف يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الأوقاف ومحافظة الدقهلية لإنشاء مشروع الموقف الحضاري بالمنصورة

المصرى اليوم

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