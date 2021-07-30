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إصابة 10 أشخاص فى حادثى تصادم منفصلين بسوهاج

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إصابة 10 أشخاص فى حادثى تصادم منفصلين بسوهاج إصابة 10 أشخاص فى حادثى تصادم منفصلين بسوهاج

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أصيب اليوم 10 أشخاص بإصابات وجروح وكسور متفرقة، في حادثي تصادم منفصلين بدائرة مركزي أخميم وطما بمحافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد شرباص مدير أمن سوهاج، إخطارين بالحادثين، فانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، وضباط مباحث المديرية، وتبين من المعاينة والفحص، أنه في الحادث الأول بمركز أخميم، أصيب 6 أشخاص بإصابات وجروح وكسور متفرقة في حادث تصادم وقع بين سيارة نقل وأخرى ملاكي على طريق «سوهاج / البحر الأحمر» عند منطقة الكيلو 100 من الطريق، نتيجة السرعة الزائدة والتخطى الخاطىء، وتم نقل المصابين إلى مستشفي سوهاج الجامعي .

وفى الحادث الثانى بمركز طما، وقع حادث تصادم بين سيارة ملاكي قيادة جمال. أ «23 عاما»، وموتوسيكل قيادة أحمد. أ «18 عاما»، مما نتج عنه إصابة قائد الدراجة البخارية، و2 آخرين من مستقلي الدراجة البخارية، وطفل آخر تصادف مروره بجانب الطريق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طما المركزى، وتحرر بالحادثين المحضران اللازمان، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصرى اليوم

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