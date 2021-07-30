«صحة الشرقية» تنظم قافلة طبية علاجية بقرية الأخيوة في الحسينية ضمن «حياة كريمة»

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تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية الأخيوة التابعة لمركز ومدينة الحسينية، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالمناطق النائية، وفي إطار المتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، وخاصة أيام الجمع والعطلات الرسمية.

تابع وكيل وزارة الصحة بالشرقية توقيع الكشف الطبي على المرضي بالقافلة، في التخصصات الطبية المختلفة والتي تشمل «الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، الجلدية والتناسلية، تنظيم الأسرة، الرمد، أنف وأذن»، وإجراء الفحوصات المعملية والكشف عن أمراض السكر والضغط، وصرف العلاج اللازم للمرضي مجاناً، وبلغ من تم توقيع الكشف الطبي عليهم من أهالي القرية حتي وقت الزيارة أكثر من ١٢٠٠ مريض.

وقام وكيل الوزارة بالتأكد من إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة، وإتباع أساليب مكافحة العدوي أثناء العمل، وأكد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، ووجه بتحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما قام بمتابعة جلسات التوعية الصحية والتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وأهمية الكشف المبكر لأورام الثدي، والمشاركة في المبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين، والمتابعة الصحية أثناء فترة الحمل وما بعد الولادة.

وناشد وكيل الوزارة المواطنين وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، بالتوجه لأقرب مركز للتطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، بعد تسجيل بياناتهم على موقع التسجيل الإلكتروني التابع لوزارة الصحة، وذلك حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.