تعاون بين «المستشفيات الجامعية» و«صناع الخير» لاطلاق مبادرة «قدم صحيح» لدعم مرضى القدم السكري

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وقعت مؤسسة صناع الخير للتنمية، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بروتوكول تعاون مشترك يستهدف تنفيذ مبادرة «قدم صحيح» لتقديم خدمات طبية ذات جودة لمرضى القدم السكرى غير القادرين بالمجان، ما يدعم الحماية من بتر القدم وتنظيم حملات موسعة للتوعية بطرق الوقاية من الإصابة بالقدم السكرى والحماية من بتر القدم السكري، وذلك في اطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وباشراف وزارة التضامن.

ووقع بروتوكول التعاون، الدكتور حسام عبدالغفار الامين العام للمجلس الاعلى للمستشفيات الجامعية، ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء صناع الخير، وحضر احتفالية توقيع البروتوكول، الدكتور محمد شعبان عضو اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء وعضو المجلس الاستشاري لمؤسسة صناع الخير.

وفى كلمته خلال احتفالية توقيع بروتوكول التعاون، أكد مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء صناع الخير، أن الشراكة ما بين صناع الخير والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية في دعم مرضى القدم السكري لغير القادرين، من خلال مبادرة قدم صحيح/ تتضح أهميتها إذا علمنا أنه وبحسب الاحصاءات الطبية الموثقة، يوجد في مصر ٩ مليون مواطن مصاب بمرض السكر، معرض منهم حوالي ١٠ ٪ لبتر القدم بسبب مضاعفات القدم السكري، ولأن العلاج العالمي الذي أكتشف مؤخرا ويعمل على الحماية من بتر القدم السكري مكلف جدا ويمثل عبء شديد على مرضى القدم السكرى لغير القادرين.

وأوضح زمزم، أن التعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، سوف يشمل تجهيز صناع الخير لغرف تقديم الخدمات الطبية لمرضى القدم السكري بالمستشفيات الجامعية بـ14 جامعة بانحاء الجمهورية قابلة للزيادة وتقديم كافة أشكال الرعاية الصحية لمرضي القدم السكري غير القادرين، بتوفير العلاج الواقى من بتر القدم ومستلزمات الغيار بالمجان لجميع الحالات المرضية غير القادرين وخاصة في المناطق الفقيرة والأكثر احتياجا، وإطلاق برامج توعية بطرق الوقاية من الإصابة بالقدم السكرى وطرق الحماية من بتر القدم وطرق التعامل الامثل مع جروح القدم السكرى .

واشار زمزم، إلى أن صناع الخير خططت أن تكون مدة عمل المبادرة في مرحلتها الاولى ثلاث سنوات تقوم خلالها بعلاج ١٠٠ الف مريض قدم سكرى وتوعية وفحص مليون مواطن من غير القادرين للعمل على حمايتهم من البتر.

من جانبه أكد الدكتور حسام عبدالغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، على ترحيب وزارة التعليم العالي وقيادات القطاع الطبى في الجامعات المصرية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الجادة، لتنفيذ مبادرة الرئيس حياة كريمة لدعم شرائح غير القادرين وبخاصة في مجال تقديم الخدمات الطبية النوعية .

وأشار عبدالغفار، إلى أن أهمية التعاون مع مؤسسة صناع الخير في تنفيذ مبادرة قدم صحيح، تتضح إذا ما علمنا حجم معاناة مرضى القدم السكرى في كل مراحل المرض سواء هدد المرض ببتر قدمهم أو تم البتر بشكل فعلي، وأصبح المريض يحتاج إلى غيارات طبية دائمة ومتابعة علاجية مستمرة وأن هذه المعاناة تتضاعف أكبر وأكبر مع المرضى غير القادرين.