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قائد الجيش اللبناني: غير مسموح إغراق البلاد في الفوضى.. وأعيننا ستظل ساهرة لمواجهة إسرائيل

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قائد الجيش اللبناني: غير مسموح إغراق البلاد في الفوضى.. وأعيننا ستظل ساهرة لمواجهة إسرائيل قائد الجيش اللبناني: غير مسموح إغراق البلاد في الفوضى.. وأعيننا ستظل ساهرة لمواجهة إسرائيل

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قال قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، إنه من غير المسموح إغراق لبنان في الفوضى وزعزعة أمنه>

جاء ذلك في رسالة إلى العسكريين بمناسبة عيد الجيش الـ76، مضيفا أنه رغم الأزمات المتلاحقة والتي تتفاقم يوما بعد يوم، تتجه الأنظار إلى المؤسسة العسكرية التي تظل محط آمال اللبنانيين، بعدما أثبتت أنها المؤسسة الوطنية الجامعة التي حازت ثقة الشعب ودول العالم.

وتابع قائلا: «لا تسمحوا لأحد بأن يستغل رداءة الوضع المعيشي للتشكيك بإيمانكم بوطنكم ومؤسستكم، فلبنان أمانة في أعناقنا ومن غير المسموح تحت أي ظرف إغراق البلد في الفوضى، ولا تدعوا الفتنة تتسلل إلى وطننا، ولا تسمحوا للمصطادين بالماء العكر بتحقيق مآربهم».

وأكد أنه في ظل المهمات الاستثنائية، تبقى عين الجيش ساهرة على الحدود لمواجهة خطر العدو الإسرائيلي الذي رفع مؤخرا وتيرة تهديداته للبنان وهدد بشن حرب جديدة وضرب صيغة العيش المشترك، وكذلك الإرهاب الذي يتحين الفرص لمحاولة الظهور مجددا، مطالبا بمكافحة المخدرات والتهريب والهجرة غير الشرعية.

المصرى اليوم

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