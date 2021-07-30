مصرع سيدة وإصابة 6 آخرون من عائلة واحدة في انقلاب سيارة على طريق بني سويف / الزعفرانة

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لقيت مواطنة مصرعه وأصيب 6 آخرون من عائلة واحدة فى انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بني سويف الزعفرانة، وقامت سيارات الإسعاف بنقل الجثة والمصابين الى مستشفى بنى سويف التخصصي .

تلقى اللواء مصطفى مشهور مدير امن بنى سويف اخطارا من شرطة النجدة ببنى سويف ، بانقلاب سيارة ملاكي رقم السياره و ف ر ٦١٧٩ بطريق بنى سويف الزعفرانة بسبب السرعة الزائدة، وأدى إلى مصرع خيرات محمد محمد ٦٠ سنة، وإصابة 6 آخرون، وهم ميرهان إيهاب صلاح ٤ سنوات مصابة جروح و كدمات متفرقة، وإيهاب صلاح جابر ٣٦ سنة، مصاب بجروح و كدمات متفرقه، ونجلته سالمه ٤ شهور مصابة بجروح و كدمات متفرقه، ومريم ايهاب صلاح ٧ سنوات مصابة بجروح و كدمات متفرقه واشتباه ما بعد الارتجاج، و ياسمين محمد عبد المجيد ٣٥ سنة دكتوره مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وأسماء صلاح جابر ٢٧ سنة دكتورة صيدلانيه مصابة بكسر بالزراع اليمنى، وتم نقلهم الى مستشفى بني سويف التخصصي، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.