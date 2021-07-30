"الصحة": متحورات كورونا سريعة الإنتشار ونحث على إستكمال أخذ جرعتين من اللقاح لمقاومتها

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أكدت على أهمية الالتزام بالإجراءات الإحترازية والتقيد بها

قالت الصحة أن متحورات كورونا سريعة الإنتشار ، حاثةً الجميع على إستكمال أخذ جرعتين من اللقاح لمقاومة المتحورات مع أهمية الالتزام بالإجراءات الإحترازية والتقيد بها.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1187) حالة مؤكدة وتعافي(1176) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (11355) حالة منها (1395) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ(524584) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (505003) حالات .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (14)حالة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8226) حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).