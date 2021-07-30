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شاهد.. جولات ميدانية تغلق 4 محال وتتلف أغذية فاسدة بحفر الباطن

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استبعدت 4 عمّال لا يحملون شهادات صحية وتواصل تطبيقها للعقوبات

شاهد.. جولات ميدانية تغلق 4 محال وتتلف أغذية فاسدة بحفر الباطن

أغلقت بلدية غرب حفرالباطن، في جولة ميدانية على المحلات التجارية والصحية، 4 محلات لانتهاء الترخيص، وقامت بإتلاف 23 كيلو من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، واستبعدت 4 عمّال لا يحملون شهادات صحية.


‏كما أتلفت بلدية جنوب حفرالباطن في جولة مماثلة، 147 كيلو من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وقامت باستبعاد 4 عمّال لا يحملون شهادات صحية.


وتواصل بلديات أمانة محافظة حفر الباطن جولاتها الميدانية على المحلات التجارية والمنشآت الصناعية والطبية للتأكد من تطبيق التعليمات، ورصد المخالفات وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.

شاهد.. جولات ميدانية تغلق 4 محال وتتلف أغذية فاسدة بحفر الباطن

شاهد.. جولات ميدانية تغلق 4 محال وتتلف أغذية فاسدة بحفر الباطن

شاهد.. جولات ميدانية تغلق 4 محال وتتلف أغذية فاسدة بحفر الباطن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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