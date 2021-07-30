أهالي «نبروه» يطالبون لجنة «محلية النواب» بتحويل قطعة أرض للمنغعة العامة

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واصلت لجنة الادارة الحلية بمجلس النواب، زيارته التفقدية لمحافظة الدقهلية اليوم الجمعة، وخلال تجول اللجنة بمركز «نبروه» عرض أهالي منطقة درين، مشكلة متعلقة بقطعة أرض مساحتها 7.5 فدان، على وفد اللجنة والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، حيث طالب الأهالي باستغلال قطعة الأرض في إقامة مشروعات منفعة عامة تقدم خدمات لصالح المواطنين.

وكشف الأهالي لوفد اللجنة أن هذه الأرض كانت ملك المحافظة، وأعطتها للوحدة المحلية، وهيئة الإصلاح الزراعي، وفي سنة 1987 أخذت هذه الأرض ومساحتها 7.5 فدان وحولتها لمزرعة، مطالبين بأن يتم استغلالها لإقامة مشروعات خدمية ذات منفعة عامة سواء مدارس أو مستشفي أو أي خدمة عامة أخرى يستفيد منها أهالي نبروه.

وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، للأهالي انه سيتم دراسة موقف هذه الأرض لتنفيذ مطالب المواطنين في المنطقة.

ويرأس المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وفد اللجنة، ويضم الوفد النواب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، ومحمد وفيق، وكيل اللجنة، وعمرو درويش، أمين سر، وعضو تنسيقية شباب الأخزاب، والأعضاء محمد رضا البنا،و زكي عباس، وعمرو رشدي الخطيب، ورحاب عبدالرحيم الغول..