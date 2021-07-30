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وزير الأوقاف ومحافظ الدقهلية يشهدان توزيع 4 طن لحوم أضاحي على المحتاجين (صور)

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شهد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، توزيع (4) أطنان لحوم أضاحي للأسبوع الثاني بمحافظة الدقهلية، ليكون إجمالي ما تم صرفه للمحافظة (8) أطنان لحوم أضاحي.

من جانبه، أشاد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بمشروع صكوك أضاحي الأوقاف ودقته وجودة اللحوم ومستوى الأداء في مختلف جوانبه ومن أهمها مراعاة الأبعاد الإنسانية للمشروع .

كما استقبلت مديريات أوقاف: (القاهرة- بني سويف- المنوفية) اليوم، الجمعة، أيضًا ثلاث سيارات تحمل لحوم أضاحي بواقع (4) طن لكل محافظة على حدة، لتوزيعها على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي من بدء مرحلة التوزيع، ليصل إجمالي ما تم توزيعه (136) طنًّا من لحوم أضاحي الأوقاف حتى تاريخه.

وزير الأوقاف ومحافظ الدقهلية يشهدان توزيع 4 طن لحوم أضاحى على المحتاجين
وزير الأوقاف ومحافظ الدقهلية يشهدان توزيع 4 طن لحوم أضاحى على المحتاجين

المصرى اليوم

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