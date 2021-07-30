محافظ شمال سيناء يتفقد مراحل تنفيذ محور الفاتح بالعريش

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قام الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه المهندس ناجى ابراهيم محمد رئيس منطقة تعمير شمال سيناء وعيد بكير سكرتير مجلس مدينة العريش، بتفقد مراحل تنفيذ محور الفاتح بالعريش والذى يبدأ اعتبارا من الغد السبت والذى يبدأ من بوابة العريش الغربية حتى شارع الخزان الذي يربط بين شارعى البحر وأسيوط.

كما استعرض المحافظ مناطق التنفيذ بالمحور، وأكد على وجود الشوارع والطرق البديلة لضمان سهولة الحركة والمرور خلال فترة التنفيذ حتى انتهاء الأعمال في هذا المحور.

وأعلن المحافظ أن تطوير المحور الساحلى يبدأ من منطقة الميدان عند بوابة العريش الغربية حتى شارع الخزان كمرحلة أولى تتبعه المرحلة الثانية من شارع الخزان حتى منطقة الخلفاء الراشدين، موضحا أنه تم توفير طريق بديل لحين انتهاء الأعمال يبدأ من شارع الحسين بالمساعيد، مرورا بشارع أسيوط حتى التقائه بشارع البحر عن طريق شارع الخزان، متجها إلى منطقة الفواخرية ووسط المدينة.

وأشار المحافظ إلى خطة العمل في محاور العريش، حيث بدأ العمل في المحور الأول الساحلى من منطقة شرق العريش من السكاسكة حتى الريسة منذ حوالى شهر، وتبدأ مرحلة تطوير المحور الساحلى غدا من بوابة العريش الغربية حتى شارع الخزان ثم إلى منطقة الخلفاء الراشدين.. على أن يتم بعد ذلك البدء في محور شارع الجيش / الساحة الشعبية مرورا بشارع أسيوط واستكماله في الطريق الدائرى القديم الذي يصل إلى المحافظة وميناء العريش البحرى .

وأكد المحافظ مجددا أنه تم وضع مصالح المواطنين في المقدمة، مشيرا إلى أنه جار الاتفاق مع الجهات المنفذة والمعنية على الخطة الزمنية للانتهاء من جميع المحاور، مع إعداد طرق ومسارات بديلة، وقد تم تكليف رئيس مجلس مدينة العريش بمتابعة استكمال المرافق الخدمية مع إنشاء المحاور حتى لا يتأثر المواطنون بها.

وأشار إلى مسؤولية مجلس مدينة العريش في الإشراف على تنفيذ المحاور ومتابعة مجموعات العمل وانهاء المرافق المختلفة في كل مرحلة تباعا.

وأهاب المحافظ بالمواطنين بالتعاون التام أثناء العمل في المحاور، والالتزام بالتعليمات وتغيير خطوط السير لسرعة إنجاز الأعمال وتسهيل حركة المرور حتى يتم الانتهاء من المحاور الثلاثة لتطوير مدينة العريش بناء على توجيهات القيادة السياسية.