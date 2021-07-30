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خدمات طبية وعلاجية لـ1766 مواطن بقرية السلام في المنيا

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خدمات طبية وعلاجية لـ1766 مواطن بقرية السلام في المنيا خدمات طبية وعلاجية لـ1766 مواطن بقرية السلام في المنيا

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قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ان مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

أوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية السلام، بمركز بنى مزار، خلال يومي 28 و29 من يوليه الجاري، تحت اشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، واسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1766 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

وقال الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، ان القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم اجراء 353 حالة جراحة و 479 حالة اطفال و 236 باطنة و 109 قلب و 108 نساء و 56 تنظيم اسرة و 44 اسنان و 286 جلدية و95 انف واذن، الى جانب انه تم عمل 118 تحاليل مختلفة وعمل 17حالة موجات صوتيه، وعمل 14 حالة رسم قلب وعمل 8 حالة اشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 148 متردد، وتم اجراء خلع اسنان لـ2 حالة بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 12 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 95 متردد، كما تم استخدام 6 عيادات متنقلة وتضم صيدلية.

المصرى اليوم

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