وفد «محلية النواب» يشارك وزير الأوقاف افتتاح مسجد في نبروه

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شارك وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني الذي يقوم بزيارة ميدانية إلى محافظة الدقهلية، في افتتاح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مسجد الشيخ عبيد بمركز نبروه.

حضر مراسم الافتتاح الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وهيثم الشيخ، نائب المحافظ الدقهلية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالدقهلية.

ويرأس المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وفد اللجنة، ويضم الوفد النواب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، محمد وفيق، وكيل اللجنة، عمرو درويش، أمين سر، وعضو تنسيقية شباب الأخزاب، والأعضاء النواب محمد رضا البنا، زكي عباس، عمرو رشدي الخطيب، ورحاب عبدالرحيم الغول، كما يضم المستشار رضا حسين، أمين لجنة الإدارة المحلية، وأحمد حشيش من أمانة اللجنة.