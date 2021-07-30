بالصور..هيئة تنشيط السياحة تنظم مبادرة «اعرف بلدك» للموهوبين بشمال سيناء

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تظمت هيئة تنشط السياحة بشمال سيناء، مبادرة «اعرف بلدك»، لزيارة المعالم السياحية والأثرية والتاريخية بالقاهرة، في اطار التعاون بين قطاع السياحة الداخلية بوزارة السياحة مع مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء .

وقال سالم سليمان صالح، مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة بشمال سيناء، إن المبادرة استمرت لمدة 3 أيام باشتراك عدد 25 طالبا وطالبة من الطلاب الموهوبين واتحاد الطلاب من الصفين الأول والثاني الثانوي، حيث تضمنت زيارة أهم المعالم السياحية والأثرية في منطقة الفسطاط وغيرها من المناطق السياحية والأثرية والتاريخية ومنها متحف الحضارات وغيره من المزارات .

أضاف حامد محمد حامد، أخصائي سياحة بالمكتب، أن ذلك يأتي في إطار مبادرة «اعرف بلدك» لتنشيط حركة السياحة الداخلية ورفع الوعى السياحي والأثري لدى المواطنين، بناء على توجيهات إيمان محمود رئيس قطاع السياحة الداخلية بوزارة السياحة.

مبادرة «اعرف بلدك»

مبادرة «اعرف بلدك»

مبادرة «اعرف بلدك»

مبادرة «اعرف بلدك»

مبادرة «اعرف بلدك»

مبادرة «اعرف بلدك»