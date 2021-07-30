أخبار عاجلة

«زي النهارده».. وفاة الرئيس الأوغندي عيدي أمين 16 أغسطس 2003 -
«زي النهارده».. وفاة ألفيس بريسلي «ملك الروك آند رول» 16 أغسطس 1977 -
«زي النهارده».. وفاة الفنانة علوية جميل 16 أغسطس 1994 -
«زي النهارده».. محاولة انقلاب الجنرال أوفقير على ملك المغرب 16 أغسطس 1972 -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
مشاهدة مباراة بيراميدز والجونة بث مباشر في الدوري المصري الممتاز 2021 -
سيرين عبد النور: قصة حب بين «نور» و«جبل» فى أحداث «الهيبة» -
تستقبله ساقية الصاوى اليوم.. «النفيخة» يشعلون المسرح بحفل يجمع الألحان التراثية والمعاصرة -
«تحديث الصناعة»: منح 234 منشأة صناعية علامة «بكل فخر صنع فى مصر» -
تحديد مناطق المركز التكنولوجى المتنقل لتقديم خدمات الشهر العقارى والتوثيق بالعلمين والساحل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

بالصور..هيئة تنشيط السياحة تنظم مبادرة «اعرف بلدك» للموهوبين بشمال سيناء

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تظمت هيئة تنشط السياحة بشمال سيناء، مبادرة «اعرف بلدك»، لزيارة المعالم السياحية والأثرية والتاريخية بالقاهرة، في اطار التعاون بين قطاع السياحة الداخلية بوزارة السياحة مع مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء .

وقال سالم سليمان صالح، مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة بشمال سيناء، إن المبادرة استمرت لمدة 3 أيام باشتراك عدد 25 طالبا وطالبة من الطلاب الموهوبين واتحاد الطلاب من الصفين الأول والثاني الثانوي، حيث تضمنت زيارة أهم المعالم السياحية والأثرية في منطقة الفسطاط وغيرها من المناطق السياحية والأثرية والتاريخية ومنها متحف الحضارات وغيره من المزارات .

أضاف حامد محمد حامد، أخصائي سياحة بالمكتب، أن ذلك يأتي في إطار مبادرة «اعرف بلدك» لتنشيط حركة السياحة الداخلية ورفع الوعى السياحي والأثري لدى المواطنين، بناء على توجيهات إيمان محمود رئيس قطاع السياحة الداخلية بوزارة السياحة.

مبادرة «اعرف بلدك»
مبادرة «اعرف بلدك»
مبادرة «اعرف بلدك»
مبادرة «اعرف بلدك»
مبادرة «اعرف بلدك»
مبادرة «اعرف بلدك»
مبادرة «اعرف بلدك»

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«زي النهارده».. وفاة الرئيس الأوغندي عيدي أمين 16 أغسطس 2003

«زي النهارده».. وفاة الرئيس الأوغندي عيدي أمين 16 أغسطس 2003

«زي النهارده».. وفاة ألفيس بريسلي «ملك الروك آند رول» 16 أغسطس 1977

«زي النهارده».. وفاة ألفيس بريسلي «ملك الروك آند رول» 16 أغسطس 1977

«زي النهارده».. وفاة الفنانة علوية جميل 16 أغسطس 1994

«زي النهارده».. وفاة الفنانة علوية جميل 16 أغسطس 1994

«زي النهارده».. محاولة انقلاب الجنرال أوفقير على ملك المغرب 16 أغسطس 1972

«زي النهارده».. محاولة انقلاب الجنرال أوفقير على ملك المغرب 16 أغسطس 1972