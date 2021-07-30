إزالة 8 حالات تعد على أرض زراعية في بني سويف

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قال اللواء وليد البيلي، رئيس مركز ومدينة بنى سويف ، إن الوحدة المحلية لقرية بياض العرب بالتنسيق مع حماية الأراضي الزراعية وقوات الأمن تمكنت من إزالة فورية لعدد 8 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بدائرتها، كما قامت الوحدة المحلية لقرية شريف باشا بإزالة حالة تعدي بالبناء المخالف على مساحة قيراط أرض زراعية بزمام القرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، فضلاً عن إصلاح أعطال الكهرباء ومياه الشرب وتسليم 15 متغير مكاني لوحدة المتغيرات المكانية.

وأضاف أن إدارة الحدائق التابعة للوحدة المحلية قامت بتقليم أفرع النخيل بطريق بورسعيد وعزق ونظافة أحواض نباتات الزينة بطريق عبد السلام عارف من الزراعيين، وقامت شبكة الكهرباء الداخلية بمراجعة وحدات الإنارة بشارع عوني ومحيط المدرسة الثانوية العسكرية وشارع الروضة وشارع حاتم رشدي وشارع الأباصيري ومحيط مساكن الإيواء ورفع المخلفات والأتربة من كوبري السادات العلوي بمختلف الاتجاهات، وشارع صلاح سالم وعبد السلام عارف وصفية زغلول وأرض المحلج وشارع الفحم وشارع مبارك وشارع سيد اسماعيل ومنطقة بني عطية وطريق مستشفى الصدر وشارع ابن خلدون وشارع الشيخ خليفة.

وأضح رئيس المدينة أن الوحدة المحلية لقرية تزمنت الشرقية تابعت أعمال تطهير ترعة الشيخ هارون ومتابعة الانتهاء من أعمال الرصف بقرية بني هارون، كما قامت الوحدة المحلية لقرية باروط بصيانة أعطال مياه الشرب بقريه بقرية إهوة ومتابعة إعادة شد الأسلاك الكهربائية بأحد شوارع قرية باروط، علاوة على رفع كفاءة الإنارة العامة بطريق بني سويف/ المنيا الزراعي.