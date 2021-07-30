تقرير: ليفربول ينضم لسباق «لوكاتيلي»

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انضم ليفربول إلى السباق للتعاقد مع لاعب وسط ساسولو مانويل لوكاتيلي ، وفقًا لـ لا جازيتا ديللو سبورت،

اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا هو أولوية لـيوفنتوس في سوق الإنتقالات الصيفية والمحادثات بين الطرفين مستمرة منذ أسابيع.

ومع ذلك، فشل عملاق الدوري الإيطالي في مطابقة الشروط المادية المطلوبة من جانب ساسولو والبالغ قدرها 40 مليون يورو، بينما قدم أرسنال بالفعل «عرضًا مناسبًا» لساسولو.

ورفض لوكاتيللي، الفائز بلقب كأس الأمم الأوروبية 2020 مع إيطاليا، الانتقال إلى الجانرز ويريد الانضمام إلى يوفنتوس للعب في دوري أبطال أوروبا، لكن وفقًا لـ لا جازيتا ديللو سبورت، سيدخل ليفربول قريبًا السباق للتوقيع مع خريج أكاديمية ميلان.

وحدد ساسولو يوم 8 أغسطس كموعد نهائي لأي انتقال لأحد نجومه، بما في ذلك لوكاتيلي. ووفقًا للتقرير، لم يقدم فريق الريدز عرضًا رسميًا لشراء لوكاتيلي حتى الآن، ولكن من المتوقع أن يقوموا بذلك قريبًا.

لا يستطيع يوفنتوس تحمل القيمة المادية لضم اللاعب من خلال الشراء النهائي ويجب عليه إقناع ساسولو بقبول عرض الإستعارة مع امكانية الشراء.

ومع ذلك، اوضح التقرير أن ساسولو رفض عرض للإستعارة من جانب يوفنتوس بقيمة 5 ملايين يورو بالإضافة إلى امكانية الشراء بقيمة 20 مليون يورو ومكافآت بقيمة 7 ملايين يورو.