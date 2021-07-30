يحيى الدرع بعد إكتساح السويد فى منافسات اليد .. نشعر كاننا فى كوكب آخر

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وصف يحيى الدرع نجم منتخب مصر لكرة اليد، تأهل الفراعنة إلى ربع نهائي أولمبياد طوكيو بالإنجاز العظيم لهذا الجيل، بعد أن غابت مصر عن مرحلة ربع النهائي منذ دورة سيدني 2000.

وقال الدرع عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة اليد: «قدمنا عروضًا قوية في بطولة العالم في مصر قبل 6 أشهر وقدمنا مباريات كبيرة وعروض رائعة ووصلنا لربع النهائي ونحاول في الأولمبياد الحفاظ على أدائنا».

وأضاف: «مازالت مصر أحد أفضل منتخبات اليد ونحلم دائمًا بالمنافسة، وكان علينا الفوز بمباراة كبيرة قبل الذهاب لربع النهائي وهو ما حدث أمام السويد بالفوز بنتيجة 27-22».

وتابع: «أمامنا مباراة أخيرة بمرحلة المجموعات أمام البحرين، ولدينا بعض الأخطاء علينا التعلم منها وتصحيحها وإنهائها ثم نركز في دور الثمانية».

وأشار إلى أن منتخب مصر يقدم أداءً جماعيًا بعكس ما كان يحدث في الماضي بغلبة المهارات الفردية موضحًا أن هناك روحًا وشغفًا للفوز ولا أحد يفكر في نفسه ونفكر في مباريات الأولمبياد واحدة تلو الآخرى«.

وعن الفوز على السويد، قال الدرع: «رأينا أخطاءنا في المباراة الماضية ضدهم ببطولة العالم سواء كانت قرارات أو طريقة اللعب أو التكتيك، وعلمنا كيف نحافظ على طاقتنا على مدار اللقاء وتوزيع مجهودنا».

وأضاف: «نسعى لتقديم نتائج أفضل في اللقاءات المقبلة، عندما تصل للأولمبياد تشعر أنك على كوكب مختلف تفكر كرياضي مثل باقي الرياضيين الذين يعيشون في القرية الأولمبية في طوكيو رغم ظروف جائحة كورونا التي تفرض بعض الإجراءات ولكن لدينا هدفًا نسعى لتحقيقه ويجب ألا نشعر بالممل وألا نفقد تركيزنا».