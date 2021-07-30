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وكلما كانت المواجهة أمام منتخب كبير في كرة القدم كانت الرغبة أكبر للعب نداً لند أمام المنافس وتحقيق أداء رائع ينبىء عن قدرة الفراعنة وموهبتهم الفطرية مع محاولة تحقيق نتيجة جيدة لكن الأهم للشعب المصري أن يكون المنتخب على قدر العزائم في الأداء قبل النتيجة .

وتنتظر الجماهير المصرية المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر الاولمبي ومنتخب البرازيل في منافسات دورة الألعاب الاولمبية الصيفية طوكيو 2020 .

لا يعلم الكثيرين أن مصر واجهت البرازيل في المباراة الرسمية الأولى بينهما عام 1964 بدورة طوكيو أيضاً وانتهت المباراة بالتعادل 1-1 تقدمت البرازيل وتمكن المنتخب من تعديل النتيجة في الأمتار الأخيرة للمباراة ولكن المنتخب المصري أثبت بعد ذلك أن الانطباعات الأولى ستدوم أونه لن يكون أبداً لقمة سائغة لمنتخب البرازيل في المواجهات المقبلة ، وذلك قبل حصول البرازيل على كأس العالم بـ6 سنوات مع الأسطورة بيليه، واحتل المنتخب المصري المركز الرابع في هذه الدورة .



واجه منتخب مصر نظيره منتخب البرازيل مرة ثانية ولكن هذه المرة كان المنتخب المصري في أعلى مستوى له مع الجيل الذهبي الذي توج بـ3 ألقاب من كأس الأمم الأفريقية جيل محمد أبوتريكة وعصام الحضري ووائل جمعة وزيدان .

منتخب البرازيل لم يكن خصماً سهلاً بنجومه وعلى رأسهم الموهبة الفذة كاكا وقدمت مصر مباراة تاريخية تلاعبوا فيها بنجوم السيليساو في مباراة لم يتمكن فيها راقصى السامبا من الرقص بل أكتفوا بالركض .

خسرت مصر المباراة بنتيجة 3- 4 بركلة جزاء في الثواني الأخيرة المنتخب المصري لعب بصورة ممتازة رغم دخول أهداف مبكرة في مرماه لكنه تمكن من التماسك وتسجيل هدف قبل أن يسجل هدفين في الشوط الثاني عن طريق ززيدان شوقي وبذلك نجح في هز شباك البرازيل 3 مرات.

القصة لم تكن في التسجيل بقدر ما كانت في الشكل والأسلوب منتخب مصر أخذ في اللعب بأريحية شديدة حتى أنك لا تعرف أيهما البرازيل .

المعلق التونسي عصام الشوالي لا ينسى هذه المباراة من ذاكرته يقول :«المصريون علموا السليساو الكرة يومها».

مواجهة 2012 مصر والبرازيل.. محمد صلاح يطرق باب العالمية

آخر مواجهة أولمبية بين مصر والبرازيل كانت في لندن عام 2012 وشارك فيها النجم المصري محمد أبوتريكة مع الموهبة التي كانت قادمة بقوة محمد صلاح خسرت مصر 2-3 في مباراة مثيرة لكن محمد صلاح خطف الأضواء بهدف رائع .

القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو؟.. ما هي القنوات الناقلة لمباريات مصر في أولمبياد طوكيو؟

تنقل شبكة قنوات بى إن سبورت مباريات أولمبياد طوكيو 2020 في بث حصري في المنطقة العربية وستذاع مباريات منتخب مصر الأولمبي عبر قنوات المجموعة ومباراة مصر ضد البرازيل .

القناة الناقلة لمباريات مصر في الأولمبياد beIN SPORTS HD 7... ما هو تردد القنوات الناقلة لمباريات مصر في أولمبياد طوكيو؟

تردد قنوات بي إن سبورتس.. القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021

على نايل سات beIN SPORTS HD 7

beIN SPORTS HD 7

نايل سات 12604 أفقي 27500 2/3

سهيل سات 11623 عمودي 27500 2/3

وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت عن إذاعة مباراة مصر وإسبانيا عبر قناة بي إن سبورت المفتوحة.

التردد: 11052

القمر الصناعي القناة: نايل سات

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد

BeIN SPORTS HD

على نايل سات: 11054 أفقي، 27500، 3/2

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تردد BeIN SPORTS HD على سهيل سات: 11566 أفقي، 27500، 3/2.

تردد 7 BeIN SPORTS HD على نايل سات: 12604 أفقي، 27500، 3/2.

تردد 7 BeIN SPORTS HD على سهيل سات: 11623 عامودي، 27500، 3/2.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد 11054

معدل الترميز 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

اسم القناة على الجهاز beIN Sports Xtra



القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12604

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

الجودة: HD

تصحيح الخطأ: 2/3

اسم القناة على الرسيفر beIN Sports Xtra 2