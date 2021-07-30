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وزيرة التضامن تقرر زيادة ساعات العمل اليومية بمعرض ديارنا مارينا من ٤ عصرا إلى ٤ فجرا

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وزيرة التضامن تقرر زيادة ساعات العمل اليومية بمعرض ديارنا مارينا من ٤ عصرا إلى ٤ فجرا وزيرة التضامن تقرر زيادة ساعات العمل اليومية بمعرض ديارنا مارينا من ٤ عصرا إلى ٤ فجرا

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قررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي زيادة ساعات العمل اليومية بمعرض«ديارنا» مارينا للحرف اليدوية والتراثية، والذي يقام بمنطقة مارينا ٥ بمدينة العلمين الجديدة، ليفتح أبوابه للجمهور بداية من الرابعة عصرًا بدلا من ٦ مساء ويستمر حتى الرابعة فجرًا، وذلك نظرًا للإقبال الكثيف الذي يشهده المعرض منذ انطلاقه في الخامس والعشرين من يوليو الجاري.

ويشارك في المعرض الذي تستمر فعالياته حتي الرابع والعشرين من أغسطس المقبل 250 عارضًا يساندهم حوالي أكثر من ثلاثة آلاف منتج، وسيتم تقسيمهم على ٣ مراحل، وتستمر كل مرحلة على مدار ١٠ أيام وتضم الواحدة ٨٠ عارضًا .

وتتضمن المعروضات المشاركة في معرض «ديارنا» مارينا المنتجات الحرفية اليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة والتي تضم المنسوجات والمفروشات الارابيسك والاكسسوارات المنزلية والكوروشيه والنحاس والفضة والألاباستر، وغيرها من المنتجات التي تتلائم مع موسم الصيف واحتياجات المصائف والمصيفين.

المصرى اليوم

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