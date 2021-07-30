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إغلاق معبر رفح البري بشمال سيناء للعطلة الاسبوعية

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إغلاق معبر رفح البري بشمال سيناء للعطلة الاسبوعية إغلاق معبر رفح البري بشمال سيناء للعطلة الاسبوعية

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أغلقت السلطات المصرية، اليوم الجمعة، معبر رفح البري بشمال سيناء للعطلة الأسبوعية.

وقالت مصدرمسؤول، إنه يتم إغلاق معبر رفح البري يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع للعطلة الأسبوعية، بجانب إغلاق المعبر في العطلات الرسمية المصرية وفقًا لقرارات مجلس الوزراء.

وأضاف المصدر أنه سيعاد فتح المعبر مرة أخرى يوم الأحد القادم بعد انتهاء العطلة الأسبوعية، وذلك لعبور المسافرين الفلسطينيين في كلا الاتجاهين واستقبال المسافرين الفلسطينيين، فضلا عن ادخال المساعدات الغذائية والإنسانية إلى قطاع غزة.

المصرى اليوم

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