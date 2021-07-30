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مدرب الإسماعيلي يعدد مكاسب معسكر الإسكندرية

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مدرب الإسماعيلي يعدد مكاسب معسكر الإسكندرية مدرب الإسماعيلي يعدد مكاسب معسكر الإسكندرية

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أشاد حمد إبراهيم، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بمعسكر الفريق بالإسكندرية والمقام حاليا ضمن برنامج اعداد الفريق لاستئناف مسابقة الدوري المصري.

وقال حمد إبراهيم، في تصريحات صحفية:”بأن المعسكر حمل عدة مكاسب اهمها الوقوف على مستوى كافة اللاعبين من حيث المستوى البدنى والخططى بالإضافة لتجريب مجموعة من الخطط الفنية والتأكد من مدى استيعابها للاعبين".

وتابع: “العمل على تحقيق الانسجام بين اللاعبين بجانب استعادة جاهزية لأكثر من لاعب من بينهم أحمد مصطفى ومحمد الشامى”.

وأردف :”ودية أبها كانت مفيدة للغاية لاسيما أنها كانت أمام فريق قوي وأوكد أن الفريق سيظهر بشكل أفضل بعد استئناف المسابقة المحلية.

واختتم حديثه :”لا ننظر حول تأجيل لقاء بيراميدز من عدمه، الجميع في حالة تركيز على تحقيق افضل نتيجة ممكنه وأؤكد بأننا مستعدون لكافة السيناريوهات الموضوعة”.

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