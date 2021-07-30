خالد قمر يحسم موقفه من الاستمرار مع الاتحاد السكندري

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حسم خالد قمر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، موقفه من الرحيل عن صفوف الفريق السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلمت "المصري اليوم" أن خالد قمر، رفض فكرة رحيله عن نادي الاتحاد السكندري، في نهاية الموسم الجاري، بعدما تلقى في الفترة الأخيرة عروضًا من بعض أندية الدوري الممتاز، على رأسها نادي الجونة.

وتمسك خالد قمر، باستمراره مع مع زعيم الثغر، في الفترة المقبلة، خاصة بعدما بدأ يشارك بشكل أساسي مع الفريق في الفترة الماضية، بعد إزالة الخلافات بينه وبين الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

يذكر أن اللاعب صاحب ال32 عاما، لعب مع زعيم الثغر هذا الموسم 18 مباراة في مسابقة الدوري، أحرز خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.